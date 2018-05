Habrá de cinco a nueve huracanes en la temporada del Atlántico 2018

Miami, Estados Unidos

Después de que el Caribe y la costa sur de Estados Unidos vivieran el año pasado la furia de tres devastadores ciclones, meteorólogos estadounidenses anunciaron este jueves que la temporada 2018 verá entre cinco y nueve huracanes, un poco menos que en 2017.



En su esperado anuncio anual de predicciones de huracanes, la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) detalló que habrá 10 a 16 tormentas con nombre, de las cuales 5 a 9 podrían volverse huracanes.



De ellos, sólo entre uno y cuatro podrían superar la categoría 3 (con vientos de más de 180 km/hora), en una escala de máximo 5.



Esto significa que hay un 75% de probabilidades de que la temporada de huracanes del Atlántico 2018 -que va del 1 de junio hasta el 30 de noviembre- sea igual o más activa que el promedio.



Una temporada promedio produce 12 tormentas con nombre, es decir con vientos que superan los 62 km/hora, de las cuales seis pueden convertirse en un huracán, cosa que ocurre al superar los 119 km/hora.



"Es hora de empezar a prepararse", dijo Gerry Bell, líder del equipo de pronósticos del Centro de Predicción Climática de la NOAA.



"No podemos predecir cuántas tormentas tocarán tierra", añadió, "pero decenas de millones de personas deben empezar a preocuparse por el inicio de la nueva temporada".



El año pasado, la NOAA había predicho una temporada "más activa que el promedio". En efecto, hubo 17 tormentas suficientemente fuertes para merecer un nombre --diez de ellas, huracanes.



La primera tormenta de este año se llamará Alberto. Las autoridades meteorológicas eliminaron "Harvey", "Irma" y "María" de su lista de nombres disponibles, debido al nivel de destrucción que estos tres monstruosos huracanes, que alcanzaron categorías 4 y 5, causaron en Estados Unidos y el Caribe.



Entre agosto y septiembre de 2017, los tres ciclones consecutivos mataron a cientos de personas -aunque conteos no oficiales en Puerto Rico dan cuenta de más de 1.000 muertos- y causaron miles de millones de dólares en daños.



"Sabemos que algunas zonas han estado comprometidas por las tormentas del año pasado, y eso hace que prepararse sea aún más importante este año", dijo Bell.



Basta con una tormenta

Según informó la NOAA, la temporada 2018 será más moderada debido a dos factores: por un lado, se espera que la temperatura del nivel del mar en el Atlántico y el Caribe esté cerca de su promedio; por el otro, por la "posibilidad de que se desarrolle un fenómeno débil de El Niño".



"No creemos que esta temporada sea una de las más activas de las que hay registro", dijo Bell.



Pero, aunque la temporada de este año se anuncia menos activa que la del año pasado, esto no quiere decir que se puede bajar la guardia, advirtieron autoridades.



"Basta con una tormenta para devastar a una comunidad, así que ya es hora de prepararse. ¿Tiene usted un buen seguro, que incluye un seguro de inundaciones?", añadió Daniel Kaniewski, de la oficina de gestión de emergencias FEMA.



Harvey azotó Texas causando históricas inundaciones sobre la ciudad de Houston y pérdidas de 125.000 millones de dólares. Tiene el récord de haber sido el segundo huracán más caro de la historia estadounidense, después de Katrina en 2005, que costó 161,000 millones.



Irma luego devastó las islas del Caribe en su avance hacia Florida, donde se ensañó particularmente sobre los Cayos. De categoría 5, fue la tormenta más fuerte nunca registrada en el Atlántico.



Finalmente, María destruyó las infraestructuras de Puerto Rico luego de haber dejado un cataclismo en Dominica. Aún es incierta la cantidad de fallecidos que dejó el ciclón a su paso.



El sistema eléctrico de Puerto Rico, que quedó destruido en su totalidad, todavía no se ha restablecido del todo y sus 3,3 millones de habitantes todavía sufren frecuentes apagones.



La NOAA actualizará sus predicciones en agosto.