Hallan 3 cabezas humanas en zona turística de Veracruz, México  

Veracruz, México

Las cabezas de dos hombres y una mujer fueron halladas en plena calle en una zona turística del violento estado de Veracruz, en este de México, informaron autoridades locales



Un reporte de la policía detalla que las cabezas fueron encontradas atrás de un restaurante en el municipio de Tecolutla, de alta afluencia de turistas localizado a unos 365 kilómetros de la Ciudad de México.



Una fuente del Ejército Mexicano que pidió no ser identificada por no estar autorizada a declarar, dijo a la AFP que se "tenía informes que sujetos desconocidos las lanzaron desde un vehículo en movimiento durante las primeras horas del martes".



La fuente indicó además que en la escena fue localizado un mensaje del crimen organizado. Hasta el momento las víctimas no han sido identificadas.



Los hechos se dieron en el norte del estado de Veracruz, uno de los más violentos del país y que se extiende sobre el Golfo de México, estratégico para el paso de drogas y migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos.



Más de 200.000 personas han muerto en México en medio de una ola de violencia desde diciembre de 2006, cuando el gobierno lanzó un polémico operativo militar antidrogas, según cifras oficiales que no distinguen cuántas han sido víctimas del crimen organizado.

Imagen de las cabezas en plena calle.



