Obispos de Nicaragua denuncian amenazas a muerte del gobierno

Managua, Nicaragua

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y empresarios denunciaron amenazas de muerte y campañas de descrédito de parte del gobierno ante sus posiciones en el diálogo que sostienen para buscar una salida a la crisis en el país.



"Nos vemos en la urgente necesidad de informar a nuestro pueblo sobre el descrédito y las amenazas de muerte de la que estamos siendo objeto obispos y sacerdotes", denuncio la CEN en un comunicado.



La denuncia hace referencia a que las amenazas se inscriben ante los "inmediatismos de los que quieren perpetuarse en el poder" y están poco acostumbrados a la cultura del diálogo.



Sin ser específicos, los obispos aclararon que como mediadores y testigos en el diálogo "estamos llamados a proponer y promover todas las vías posibles para alcanzar la tan deseada democratización del país".



Las amenazas se habrían producido el lunes después de la tercera sesión del diálogo en la que el gobierno no logró convencer a sus opositores de suspender el cierre de vías; mientras éstos insistieron en que la única salida a la crisis es la renuncia del presidente Daniel Ortega.



El comunicado está firmado por el secretrio de la CEN, el obispo de la ciudad de Estelí Juan Mata y señala que "las amenazas están dirigidas de forma particular contra el arzobispo de Managua, Silvio Baéz".



El religioso, es uno de los más duros críticos del gobierno y se ha puesto al frente de la defensa de los estudiantes cuando han sido atacados por paramilitares y antimotines en los recintos universitarios.



Los obispos mencionaron que los "ataques del gobierno" son orquestados a través de medios de comunicación oficiales, cuentas anónimas en redes sociales como facebook y twitter.



Pese a las amenazas advirtieron a "los agresores" que "no renunciaremos a acompañar en esta hora decisiva a todo el pueblo" que se manifiesta pacíficamente para reclamar sus justos derechos.



Los religiosos consideraron que el país atraviesa "una de las peores crisis" de su historia tras "la cruda represión por parte del gobierno que quiere evadir su responsabilidad como principal actor" de las agresiones.



En tanto, la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), que participa en el diálogo, también denuncio amenazas que "atentan contra la integridad moral y física" de sus representantes e instalaciones.



La UPANIC, una de las cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), reafirmó su posición de salvaguardar el estado de derecho, la justicia y la democratización del país.



El presidente de Upanic, Michael Healy, respaldó en las pláticas del lunes la posición de los estudiantes de demandar la renuncia inmediata del presidente Daniel Ortega.



Healy también apoyó a los campesinos que, dijo, son miembros de su agrupación y que están en las barricadas sobre las vías para presionar al gobierno.



La dirigente del movimiento campesino que se opone al canal interoceánico anunció el cierre de las vías este miércoles, que era de forma parcial, será total.