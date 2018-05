Venezuela: Maduro ordena retiro de mayor diplomático de Estados Unidos

Caracas, Venezuela

El presidente Nicolás Maduro declaró el martes personas no gratas al encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Todd Robinson, y al ministro consejero de la representación diplomática y les dio 48 horas para que abandonen el país, decisión que marca un deterioro en las relaciones entre Caracas y Washington, que la víspera dio un paso más en el endurecimiento de las sanciones contra el gobierno venezolano en rechazo por los comicios presidenciales.



Tras acusar a Robinson, el máximo representante diplomático de Estados Unidos en Venezuela, de participar en supuestas conspiraciones económicas, militares y políticas, Maduro ordenó su retiro y el de su segundo, Brian Naranjo.



El gobernante defendió la medida alegando que lo hacía en “protesta y en defensa de la dignidad de la patria venezolana”.



Maduro señaló directamente a la representación diplomática en Caracas de promover una “conspiración permanente” y dijo que autorizó al vicepresidente para que presente en los próximos días unas supuestas pruebas de las conspiraciones en el campo militar, económico y político de Robinson, al que acusó de violar la “ley internacional de manera descarada”. Recordó que el canciller venezolano Jorge Arreaza le ha llamado la atención al diplomático en varias oportunidades y le ha entregado “más de diez notas de protesta” para exigirle que rectifique.



El diplomático también ha sido señalado de presionar a la oposición para que no participara en la consulta presidencial y se retirara de la mesa de negociaciones que mantuvieron el gobierno y la oposición hasta inicios de año en República Dominicana.



“Ya basta de conspiraciones”, dijo Maduro durante un discurso que ofreció en la sede del Consejo Nacional Electoral adonde acudió para recibir la certificación como ganador de los comicios del 20 de mayo y la acreditación para gobernar el país entre 2019 y 2025.



“El gobierno de Estados Unidos pretende seguir escalando su agresión contra Venezuela”, indicó el mandatario al criticar las nuevas sanciones que acordó la víspera Washington que limitan la capacidad del gobierno venezolano de liquidar activos públicos.



La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, rechazó los señalamientos contra los dos diplomáticos estadounidenses, y dijo en conferencia de prensa que eran “falsas” las acusaciones.



Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros países de la región rechazaron los comicios presidenciales alegando que no cumplieron con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente.



La orden de expulsión de Robinson se da pocos días después de que el diplomático ofreciera algunas declaraciones públicas exigiendo información sobre la situación del estadounidense Joshua Holt tras una protesta que se registró en la sede de la policía política donde está recluido desde hace dos años, y planteó que de acuerdo a las regulaciones internacionales a los diplomáticos se les debe permitir el acceso a las cárceles para visitar a sus connacionales detenidos.



Entre febrero y marzo la cancillería venezolana entregó a Robinson dos notas de protesta por mantener una gestión considerada de "permanente provocación pública" y por asumir "opiniones y roles propios de un dirigente político de la oposición”. Asimismo, la presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, acusó en febrero al encargado de negocios de promover un golpe y amenazó con tomar las medidas diplomáticas apropiadas en su contra.



Desde que su llegada a Venezuela hace cinco meses, Robinson ha mantenido una postura crítica hacia el gobierno que ha expresado en varios mensajes de su cuenta de Twitter y ante la prensa.



El politólogo y académico universitario, Carlos Romero, consideró la expulsión del diplomático como una medida “muy negativa” que afectará el buen desenvolvimiento de las relaciones hemisféricas y dijo a The Associated Press que la reacción del gobierno venezolano busca “desviar la atención” del país ante los fuertes cuestionamientos locales e internacionales que han surgido contra los comicios, y el riesgo que se profundice la crisis económica y social ante las sanciones de Estados Unidos y las acciones similares que podría adoptar la Unión Europea.



Por varios años Caracas y Washington han mantenido tirantes relaciones que han ido escalando en los últimos meses luego de las sanciones que se han impuesto a Maduro y otros altos funcionarios y al gobierno. Desde 2010 ambas naciones están sin embajador.



En octubre de 2013, Maduro expulsó a Kelly Keiderling, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, así como a Elizabeth Hoffman y David Moo, quienes ocupaban la secretaría adjunta para asuntos políticos de la misión diplomática y el viceconsulado, alegando que estaban en supuestas actividades de conspiración.



En respuesta, Washington expulsó al encargado de negocios de la embajada de Venezuela en Washington, Calixto Ortega, y otros dos funcionarios venezolanos.