Francia tacha elección presidencial en Venezuela de "no representativa"

París, Francia

Francia expresó este martes su "profunda preocupación" tras las elecciones presidenciales venezolanas del domingo en las que el presidente Nicolás Maduro fue reelecto, pero que según París "no pueden ser consideradas como representativas".



Esta elección "no puede ser considerada como representativa debido a los obstáculos a la participación de varios partidos y líderes de la oposición (...) así como a la independencia del juez electoral y a numerosas irregularidades denunciadas por varios candidatos", declaró la portavoz del ministerio francés de Relaciones Exteriores, Agnés von der Mühll.



"La tasa de participación históricamente baja confirma que una mayoría de venezolanos no la considera como legítima ni creíble", añadió la portavoz en un comunicado.



En las presidenciales del domingo, Nicolás Maduro salió reelegido hasta 2025, pero con una abstención histórica del 52%.



"Esta elección no facilita la resolución de la gravísima crisis económica y social que atraviesa" Venezuela, añadió el ministerio francés que pidió una "solución política y pacífica a la crisis".



Los comicios, que se celebraron en medio de una profunda crisis social y económica en el país petrolero, fueron boicoteados por la oposición, que los calificó de "farsa" para perpetuar a Maduro en el poder.



La Unión Europea (UE), una docena de países latinoamericanos, así como Estados Unidos y Canadá habían adelantado que desconocerían los resultados.