Donald Trump asegura que preparativos para cumbre con Kim Jong Un siguen en marcha

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que los preparativos para su reunión con Kim Jong Un siguen en marcha, y adelantó que un acuerdo permitiría que el líder norcoreano se mantenga en el poder.



Después de varios días de intensos rumores cruzados sobre una eventual suspensión del encuentro previsto para el 12 de junio en Singapur, Trump afirmó que representantes de los dos países siguen negociando sin ningún cambio.



Los norcoreanos, dijo Trump, "negocian como si nada hubiese ocurrido", al punto que las discusiones se centran en detalles como hoteles y cuartos reservados para reuniones.



El presidente incluso trató de retirar de la escena un elemento que complicaba el proceso al bajar el tono de declaraciones formuladas por su asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.



En una entrevista, Bolton había hecho referencia a la aplicación de un "modelo libio" para conseguir la desnuclearización de Corea del Norte, frase que generó una enorme irritación en Pyongyang.



"El modelo libio no es lo que tenemos en mente", dijo Trump al recibir en el Salón Oval al líder de la OTAN, Jens Stoltenberg.



Libia fue "diezmada"

"Hemos diezmado ese país por completo", admitió el mandatario en alusión a las operaciones esencialmente conducidas por la OTAN en Libia, que llevaron al derrumbe del gobierno de Muamar Gadafi, quien posteriormente resultó asesinado.



"Fuimos y lo destruimos por completo. E hicimos lo mismo con Irak. No discutiré si debimos hacerlo, pero yo fui contrario a eso desde el inicio", dijo.



De acuerdo con Trump, el escenario mencionado por Bolton se refiere al caso "en que no llegamos a un acuerdo" con Corea del Norte.



La idea de un "modelo libio" mencionada por Bolton alude a un escenario en el que "vayamos a tener problemas. Porque no podemos permitir que ese país tenga armas nucleares".



Según Trump, la idea de un acuerdo con Kim sobre la desnuclearización incluye la posibilidad de que el líder norcoreano se mantenga en el poder.



"Nunca le dijimos a Gadafi: 'oh, no te preocupes que te daremos protección, vamos a fortalecer tu ejército'", expresó Trump, quien indicó que si se llega a un acuerdo con Kim, éste "podría seguir comandando su país".



"Si alcanzamos un acuerdo, Kim podrá ser muy feliz", apuntó.



Poco antes, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, había afirmado que Washington mantenía los preparativos para el encuentro.



"Si los norcoreanos quieren una reunión, ahí estaremos", dijo Sanders, quien añadió que "por ahora no hay ningún cambio en nuestro proceso de preparación".



En tanto, este mismo jueves el Pentágono anunció que no tenía planes de anticipar el fin de los ejercicios militares conjuntos que realiza con fuerzas de Corea del Sur, y que también habían generado una airada reacción de Pyongyang.



"No hay conversaciones sobre reducir nada", afirmó la portavoz del Pentágono, Dana White, para quien esos ejercicios son "de naturaleza defensiva y su amplitud no ha cambiado".