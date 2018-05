Oposición venezolana dice que aumentará su presión por "verdaderas elecciones"

El presidente venezolano Nicolás Maduro (izq.), que aspira a un segundo mandato de seis años, habla con la multitud junto a la ex estrella del fútbol argentino Diego Maradona. Foto AFP

Caracas, Venezuela

La oposición venezolana anunció este jueves que intensificará su presión por "verdaderas elecciones" presidenciales tras los comicios de este domingo, cuya legitimidad desconoce y en los que el mandatario Nicolás Maduro busca la reelección.



"El 20 de mayo inicia la intensificación del esfuerzo nacional e internacional para ejercer mecanismos de presión que permitan que este año podamos contar con verdaderas elecciones en Venezuela y elegir presidente", dijo el diputado Juan Pablo Guanipa a nombre de la coalición de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD).



Guanipa aseveró que "no hay manera" de que el poder electoral -acusado de servir al gobierno- anuncie un resultado distinto a la reelección de Maduro hasta 2025.



"Como esto no es una elección, ratificamos nuestro llamado al pueblo a no asistir a esta farsa", indicó, pidiendo a los opositores que el domingo vayan a las iglesias con una bandera de Venezuela en señal de protesta.

Guanipa añadió que el día de la votación en varias ciudades del mundo habrá manifestaciones contra los comicios, que se definirán en una sola vuelta.



El parlamentario sostuvo que no existen condiciones para que el principal rival de Maduro, el opositor disidente del chavismo Henri Falcón, pueda batirlo y le pidió que retire su candidatura.



"Falcón debería renunciar y unirse a la lucha que estamos librando", afirmó el legislador junto a otros dirigentes de la alianza.



Falcón, exgobernador de Lara (oeste) se inscribió contrariando la decisión de la MUD de boicotear los comicios, desconocidos también por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos.



Su decisión profundizó las divisiones en la coalición opositora.



La firma Datanálisis da un empate técnico entre Maduro y Falcón; Delphos 43% al presidente y 24% al exchavista, e Hinterlaces 52% al mandatario contra 22% del opositor.