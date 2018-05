Horacio Cartes, presidente de Paraguay, habilitará embajada en Jerusalén

Asunción, Paraguay

El presidente paraguayo Horacio Cartes habilitará el martes próximo la nueva sede de la embajada de su país en Jerusalén. Sin embargo, su sucesor electo Mario Abdo Benítez, quien asumirá el 15 de agosto, calificó la medida de “unilateral” y dijo que no fue consultado.



El vocero presidencial Mariano Mercado confirmó el jueves a The Associated Press que el mandatario llegará el lunes a Tel Aviv y al otro día estará en el Parque Tecnológico, sitio en donde funcionará la legación diplomática.

La partida de Cartes a Israel está previsto para el sábado de noche.



Cartes no explicó, hasta el momento, las razones por las cuales ordenó el traslado de la sede diplomática.



Benítez dijo el martes pasado, durante los festejos del día de la independencia, que “la decisión de mudar la embajada es unilateral del presidente Cartes. No fuimos consultados para nada”. Agregó que “en su momento, con prudencia analizaremos la situación”.



La comisión parlamentaria de amistad paraguayo-israelí integrada por los senadores Fernando Silva y Zulma Gómez del opositor Partido Liberal Radical Auténtico, y por Eduardo Petta, disidente del oficialista Partido Colorado, envió una nota al canciller Eladio Loizaga apoyando el traslado de la legación.



La analista política Estela Ruiz Diaz declaró a The Associated Press: “no tenemos información oficial sobre los motivos que impulsaron a Cartes a ordenar el traslado, pero hay una hecho contradictorio visible: el año pasado Paraguay se abstuvo de votar en las Naciones Unidas sobre la situación de Jerusalén en donde van a rezar judíos, musulmanes y cristianos. Sin embargo, Cartes dictó una orden política que contradice la posición diplomática de su cancillería”.



Estados Unidos fue el primer país en concretar la mudanza de su embajada de Tel Aviv a Jerusalén y el segundo fue Guatemala.



Paraguay fue uno de los 33 países que votaron a favor de la creación del estado de Israel en la asamblea general de las Naciones Unidas, el 29 de noviembre de 1947 en Nueva York, siendo su delegado César Romeo Acosta.