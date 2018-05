Mueren ocho disidentes de las FARC al sur de Colombia

Bogotá, Colombia

Las autoridades colombianas confirmaron este miércoles la muerte de ocho disidentes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al sur del país.



A través de un mensaje de Twitter, el Ministerio de la Defensa señaló: “En Putumayo lograron la muerte en desarrollo de operaciones de ocho integrantes del GAO (grupo residual) frente séptimo. Entre los neutralizados se encuentra alias Cachorro segundo cabecilla y mano derecha de alias Cadete”.



En esta operación resultaron heridos otros tres miembros más en la zona de Puerto Guzmán, también al sur del país. No se informó ninguna novedad sobre muertos ni heridos por parte del ejército colombiano.



El Ministerio de la Defensa acusa a estos disidentes de las FARC de la muerte soldados, policías y civiles, así como de secuestro en diferentes partes del país durante el conflicto armado.



El comandante de las fuerzas militares, general Alberto Mejía, dijo recientemente a The Associated Press que existen unos 1.200 disidentes de las FARC que se negaron a firmar el acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en noviembre de 2016.



Delegados de las FARC y del gobierno del presidente Juan Manuel Santos dialogaron por más de cuatro años en La Habana, Cuba, luego de 50 años de conflicto interno armado.

