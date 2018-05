Florida: Muere hombre al explotar su cigarrillo electrónico

Florida, Estados Unidos

Un cigarrillo electrónico explotó y arrojó fragmentos a la cabeza de un hombre de Florida, causándole la muerte y provocando un incendio que le quemó la mayor parte del cuerpo, reveló un reporte de su autopsia.



La explosión del cigarrillo electrónico fue responsable de la muerte de Tallmadge D’Elia, de 38 años, el pasado 5 de mayo en St. Petersburg, confirmó el reporte de la Oficina Forense del condado Pinellas-Pasco dado a conocer el martes.



No es la primera vez que ocurren accidentes de este tipo. De acuerdo a un reporte de la Administración de Incendios, entre 2009 y 2016 han explotado o se han incendiado al menos 195 cigarrillos electrónicos, y aunque no se registraron decesos en ese periodo, las explosiones causaron 133 lesiones, 38 de ellas de gravedad.

Los bomberos encontraron a D'Elia al interior de su casa en llamas, de acuerdo a un reporte del The Tampa Bay Times. Se encontró daño “extenso” a causa de las llamas en la habitación de la víctima, en donde se localizó el cuerpo, pero era muy poca la cantidad de humo, indicó el reporte.



La explosión arrojó dos fragmentos del dispositivo al cráneo del occiso. El reporte determinó la causa del deceso como “herida de proyectil a la cabeza”. D'Elia también sufrió quemaduras en alrededor del 80% de su cuerpo y se dictaminó que la muerte fue accidental.



El dispositivo fue fabricado por Smok-E Mountain, con sede en Filipinas. Un representante de la compañía dijo a WFTS que sus dispositivos no explotan. El representante dijo que posiblemente fue un atomizador — la parte que la persona inserta en su boca — o una batería. Indicó también que han tenido problemas porque otras compañías clonan sus baterías, restándoles seguridad. La empresa quiere ver fotografías del dispositivo de D’Elia.



La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) indicó que aún no está claro qué es lo que provoca la explosión de algunos cigarrillos electrónicos, pero podría ser un problema relacionado con las baterías.