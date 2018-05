NASA: Un gran asteroide se acerca a la Tierra, pero pasará de largo

Washington, Estados Unidos

Hacía siete años que la NASA no tenía noticias del asteroide "2010 WC9", hasta que la semana pasada empezó a acercarse a la Tierra. Afortunadamente, no colisionará con el planeta y pasará de largo la noche del martes.



Los científicos de la NASA han calculado su trayectoria y han confirmado que pasará a unos 200,000 km de la Tierra, la mitad de la distancia que nos separa de la Luna, lo que significa apenas un roce a escala cósmica.



Desde luego que otros asteroides han pasado más cerca de nuestro planeta, como el "2012 TC4", que pasó a 44,000 km el pasado mes de octubre, u otro que se acercó a 28,000 km en 2013, pero apenas medían una decena de metros y 45 metros de diámetro respectivamente.



En cuanto al asteroide que cayó en 2013 sobre la ciudad rusa de Tcheliabinsk y que provocó más de mil heridos, tenía un diámetro de unos 19 metros.



Esta vez hablamos de una escala mayor. El asteroide "2010 WC9" mide entre 50 y 120 metros de diámetro, vuela a 12,8 km por segundo y pasará "bajo" la Tierra a las 22H04 GMT, a la altura de la Antártida.



Uno de los mejores lugares para observarlo será Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde se podrá interceptar con un telescopio de alcance medio.



Se calcula que "2010 WC9" no regresará a las inmediaciones de la Tierra antes de 2019, pero lo hará a una distancia más segura: a 43 millones de kilómetros.