La ONU critica el uso indiscriminado de la fuerza por parte de Israel

Ginebra, Suiza

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirmó este martes que parece que cualquier palestino que se manifieste en Gaza está expuesto a "morir tiroteado" por las fuerzas israelíes, independientemente de si representa o no una amenaza inminente.



"Parece que cualquiera puede morir tiroteado", declaró a la prensa en Ginebra un portavoz del Alto Comisionado, Rupert Colville, quien subrayó que el derecho internacional prevé claramente que "la fuerza letal solo puede usarse como medida de último, no de primer, recurso".



"No es aceptable decir que 'se trata de Hamas y por tanto está bien", agregó rechazando la justificación presentada por Israel que acusó a Hamas, el movimiento islamista que controla Gaza, de ser el artífice de la manifestación y afirma por tanto que hizo más que defender su territorio.



Entre las casi 60 personas que murieron baleadas el lunes, principalmente por tiradores de élite israelíes, figuraba un doble amputado, declaró Colville: "¿Qué amenaza puede representar un hombre doble amputado desde el otro lado de una valla ancha y fortificada?".



Los disparos dejaron también 2.400 heridos, lo que hizo del lunes la jornada más sangrienta del conflicto palestino desde la guerra de 2014.



El Alto Comisionado de derechos humanos Zeid Ra'ad Al Hussein declaró por su parte que "quienes son responsables de violaciones flagrantes de los derechos humanos deberán rendir cuentas".

