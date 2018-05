Baño de sangre en Gaza deja 55 muertos por inauguración de embajada de Estados Unidos en Jerusalén  

Gaza, Territorios Palestinos

Los soldados israelíes mataron a 55 palestinos el lunes en la frontera con la Franja de Gaza tras disturbios y manifestaciones contra la inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, que cumplió una de las promesas más controvertidas del presidente Donald Trump.



Esta fue la jornada más mortífera del conflicto israelo-palestino desde la guerra de 2014 en la Franja de Gaza.



La dirigencia palestina denunció "una masacre" mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu defendió el uso de la fuerza porque "todo país tiene la obligación de defender su territorio", dijo en Twitter.



"La organización terrorista de Hamas proclama su intención de destruir Israel, y envía con este fin a miles de personas para forzar la frontera", agregó Netanyahu.



Los hechos del lunes provocaron preocupación en la comunidad internacional en un contexto de fuertes tensiones e incertidumbres regionales.



Estados Unidos bloqueó la adopción de un comunicado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir una investigación independiente sobre los enfrentamientos y que condena también los disparos israelíes que provocaron la muerte de decenas de civiles.



Turquía y Sudáfrica llamaron a consultas a sus embajadores en Israel.



"Israel está generando terrorismo de Estado. Israel es un estado terrorista", dijo el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan.



Mientras los funcionarios estadounidenses e israelíes celebraban un momento "histórico" y la fortaleza de su alianza bajo una gran carpa blanca plantada en los terrenos de la nueva embajada en Jerusalén, decenas de miles de palestinos protestaban a pocos kilómetros de distancia, en la Franja de Gaza bloqueada.



Los más atrevidos, arriesgando sus vidas, enfrentaron los disparos de soldados israelíes arrojando piedras e intentando forzar el fuerte dispositivo de seguridad en la zona.



Según el ministerio de Salud en Gaza, 55 palestinos murieron por disparos israelíes en la frontera con Israel, y cientos resultaron heridos.



Desde el 30 de marzo, cuando comenzó la "gran marcha del retorno", un movimiento de protesta masivo a lo largo de la frontera con Israel, han muerto 109 palestinos por disparos israelíes.



La decisión de Estados Unidos, denunciada y criticada por la casi totalidad de la comunidad internacional, rompe con décadas de diplomacia estadounidense y de consenso internacional.



Por ahora, sólo Guatemala y Paraguay se han comprometido a imitar a Estados Unidos y trasladar sua embajadaa a la Ciudad Santa.



Crímenes de guerra

La Autoridad Palestina acusó a Israel de cometer una "horrible masacre" en la frontera de Gaza con ese país y pidió "una intervención internacional inmediata para frenar" esta ofensiva, "cometida por las fuerzas israelíes de ocupación".



El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu agradeció a Trump, que según él "hizo historia" al trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén.



El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, reafirmó el compromiso de su país con una "paz global y duradera entre Israel y palestinos", pero no mencionó a los muertos en un escueto comunicado divulgado en Washington.



Este mismo lunes el presidente francés Emmanuel Macron "condenó la violencia de las fuerzas armadas" de Israel contra los manifestantes palestinos en Gaza y reafirmó "la desaprobación de Francia de la decisión estadounidense de abrir una embajada en Jerusalén".



Macron subrayó que el estatuto de la ciudad "puede ser determinado solo entre las partes, en un marco negociado bajo los auspicios de la comunidad internacional" y también "enfatizó en el derecho de los palestinos a la paz y a la seguridad".



"Pedimos a todas las partes actuar con la máxima moderación con el fin de evitar más pérdidas de vidas", declaró de su lado la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.



A si vez, Irán calificó de "día de la vengüenza" el lunes, por "la masacre" de palestinos que recibieron disparos del ejército israelí, afirmó el jefe de la diplomacia iraní, Javad Zarif, en Twitter.



"Es imperdonable que civiles, periodistas y niños hayan sido víctimas", deploró por su parte la jefa de la diplomacia canadiense, Chrystia Freeland.



Miles de personas se manifestaron desde la mañana en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel. Los soldados israelíes abrieron fuego cuando los manifestantes se acercaron a la valla, donde el ejército casi duplicó sus efectivos.



La organización Amnistía Internacional (AI) pidió a Israel que acabe "inmediatamente" con la represión a tiros de las protestas en la Franja de Gaza, que calificó como una "abominable violación" de los derechos humanos.



El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también expresó su preocupación por las sangrientas escenas de esta jornada.



Jerusalén, 'fuera del tablero'

Los israelíes ven en la decisión estadounidense el reconocimiento de una realidad histórica de 3.000 años para el pueblo judío. Ésta coincide con el 70º aniversario de la creación del Estado de Israel, en pleno entusiasmo nacionalista y fervor proestadounidense.



Pero la iniciativa unilateral estadounidense causó un enorme disgusto entre los palestinos, que la consideran el resultado del posicionamiento a ultranza adoptado por el presidente Trump a favor de los israelíes desde que asumió el cargo, en 2017. Según ellos, el traslado supone la negación de sus reivindicaciones sobre Jerusalén.



Israel se apoderó de Jerusalén Este en 1967 y la anexionó. Todo Jerusalén es su capital "eterna" e "indivisible", afirma. Los palestinos, por su parte, quieren hacer de Jerusalén Este la capital del Estado al que aspiran.



Además, la religión agrava la sensibilidad del asunto, pues Jerusalén es una Ciudad Santa para musulmanes, judíos y cristianos.



Trump prometió que mediará entre israelíes y palestinos en un eventual acuerdo diplomático "último". Al anunciar el 6 de diciembre que reconocía Jerusalén como capital de Israel, quiso favorecer la búsqueda de una paz elusiva, "sacando a Jerusalén del tablero", afirmó.



Para la comunidad internacional, Jerusalén Este sigue siendo un territorio ocupado, por lo que las embajadas no deberían instalarse en la ciudad hasta que el estatuto de la misma no sea negociado entre ambas partes.



- 'Amigo de Sion' -

De los 193 países de la Asamblea General de la ONU, 128 condenaron la decisión de Estados Unidos, incluyendo aliados de ese país, como Francia y Reino Unido. La votación provocó la ira de Washington y amenazas de retorsión por parte de su embajadora ante la ONU, Nikki Haley.



Jerusalén se llenó de banderas israelíes y estadounidenses y de carteles que rezan "Trump make Israel great again" (Trump hace que Israel vuelva a ser grande) o "Trump is a friend of Zion" (Trump, amigo de Sion).



Sin embargo, los palestinos consideran que la fecha elegida es una "provocación", 24 horas antes de las conmemoraciones de la "Nakba", la "catástrofe" que constituyó la creación de Israel para cientos de miles de palestinos, forzados a huir de sus hogares en 1948.





