Las reacciones de la primer ministra británica Theresa May aparecen a pocas de los bombardeos en la Franja de Gaza. Foto AFP

Londres, Inglaterra

El Reino Unido pidió este lunes "calma y control" después de que 41 palestinos murieran en esta jornada en la Franja de Gaza por disparos israelíes, cuando protestaban contra el traslado de la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén.



"Estamos preocupados por las informaciones sobre violencia y pérdidas de vidas en Gaza. Pedimos calma y control", dijo a la prensa un portavoz de la primera ministra Theresa May.



El portavoz de May recordó su oposición a la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de trasladar la embajada, algo "que no ayuda a las perspectivas de paz en la región", añadió su vocero.

