Estado islámico se hace responsable del ataque con cuchillo en París

París, Francia

De acuerdo a las personas que estaban en el lugar del hecho el atacante gritó "Allahu Akbar" o "Dios es grande" en árabe, antes del ataque.



Tras la muerte del hombre con el cuchillo el autodenominado Estado Islámico (IS, por sus siglas en inglés) se reivindicó el ataque en París. En una breve nota publicada a través de su agencia de noticias Al Amaq, la organización yihadista asegura que el autor del atentado es un “soldado” del grupo que ha perpetrado el ataque en represalia por las acciones de los países que forman parte de la coalición internacional contra el IS.



Las fuerzas de seguridad establecieron un importante perímetro de seguridad en torno al lugar de los hechos, hacia donde se dirigieron numerosos vehículos policiales, de bomberos y de los servicios de emergencia.

El ministro del Interior, Gérard Collomb, saludó en Twitter "la sangre fría y la capacidad de reacción de las fuerzas de policía que neutralizaron al asaltante". "Mis primeros pensamientos son para las víctimas de ese acto atroz", añadió.



"Mis pensamientos para las víctimas del ataque que golpeó el corazón de París esta noche", tuiteó por su parte el portavoz del gobierno, Benjamin Griveaux.



"Esta noche, nuestra ciudad ha sido herida", reaccionó en la misma red social la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que se trasladó inmediatamente al lugar donde se produjo la agresión.



"El pueblo francés ya no se conformará con comentarios. Esperan actos", señaló por su parte la presidenta del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, quien dijo que el acto fue cometido por un "atacante islamista".



Varios turistas y residentes estaban bloqueados detrás de un cordón de seguridad.



"Oímos dos disparos, no sabíamos lo que era, vimos que la gente salía corriendo y salimos corriendo también. La terraza estaba llena de gente, y todo el mundo se fue de golpe", contó Sébastien, que estaba en la terraza de un café junto con dos amigos.



"Nos cruzamos con alguien que salía del edificio y que decía haber visto cómo el agresor degollaba a alguien. Varias personas se refugiaron en el bar", añadió su amigo Maxime.



La agresión se produjo en un momento en el que Francia está bajo amenaza terrorista. El último ataque mortífero, ocurrido el 23 de marzo en Carcasona, en el sur del país, llevó a 245 el número de víctimas mortales en atentados perpetrados en suelo francés desde 2015.



No es el primer ataque con cuchillo en Francia. Hubo uno en Marsella (sureste) en octubre de 2017.



Francia hace parte de la coalición militar internacional que interviene en Siria e Irak contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI). A mediados de abril, Francia, junto con Estados Unidos y Reino Unido, atacaron lugares de producción y almacenamiento de armas químicas del régimen sirio de Bashar al Asad.

La agresión tuvo lugar en el céntrico II distrito de la capital francesa, cerca de la Ópera Garnier, una zona llena de bares, restaurantes y teatros, muy frecuentada los sábados por la noche.

