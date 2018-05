Estudiante hiere a compañero en tiroteo en escuela de Los Ángeles

Palmdale, Estados Unidos

Un muchacho de 14 años fue detenido este viernes sospechoso de haber disparado en una escuela cerca de Los Ángeles y herido a un compañero de clases.



El tiroteo fue reportado en la secundaria de Highland, en la localidad de Palmdale, unos 65 km al norte de Los Ángeles.



El departamento del sheriff del condado de Los Ángeles informó en Twitter que el herido -estudiante, también de 14 años- recibió un disparo en el brazo y fue trasladado al hospital. Está "en condición estable".



Agregó que el arma de fuego que se habría utilizado en el tiroteo -un rifle- fue "recuperada" fuera del campus y que "un joven hispano", igualmente estudiante de la escuela, fue detenido en las inmediaciones.



"Estoy razonablemente seguro que la amenaza se contuvo", dijo el sheriff Jim McDonnell.



La secundaria mantuvo el cierre de emergencia -con los estudiantes dentro- hasta cerca de las 10h30 locales (17h30 GMT), tres horas y media después del primer llamado de emergencia.



"No hay más amenaza en Highland High School", escribió la escuela en la red social. "Los estudiantes están siendo entregados a sus padres o representantes".



Tras el primer llamado de emergencia, pasadas las 7H00 (14H00 GMT), un fuerte contingente de policías se trasladó hasta la secundaria.



"Nos preocupa mucho la seguridad de nuestros niños", escribió el superintendente del distrito escolar de Palmdale, Raul Maldonado.



Posible disputa entre estudiantes

El joven herido recibió el disparo cuando bajaba del auto que lo llevaba a la escuela y en el mismo vehículo fue trasladado al centro de salud.



Según el diario Los Ángeles Times, el tiroteo se produjo por una disputa entre dos estudiantes.



Terrence McCalister, de 17 años, dijo que estaba caminando a la escuela con amigos cuando alguien le ordenó que se regresara porque había un tiroteo.



"Solo esperaba que todo el mundo estuviera bien", dijo al Times.



Ricky Muñoz, de 23 años, acababa de dejar a sus dos hermanos menores y un amigo en la escuela cuando recibió la noticia.



"Aproximadamente un minuto después, me llamaron diciendo que hubo disparos", contó a CNN.



Otras instituciones educativas cercanas fueron cerradas.



Según el sheriff, poco después de la alerta en la secundaria, recibieron otra de un tiroteo en la escuela primaria de la zona, pero la policía "no encontró evidencia de crimen".



Los tiroteos en escuelas de Estados Unidos son cada vez más comunes.



Millones de personas protestaron a fines de marzo en la "Marcha por Nuestras Vidas" a favor de un mayor control sobre la venta de armas de fuego.



Esa marcha fue motivada por la matanza ocurrida en febrero en una secundaria del estado de Florida, que dejó 17 muertos.



El presidente Donald Trump reiteró la semana pasada su firme apoyo a la enmienda constitucional que permite a los estadounidenses poseer armas de fuego.