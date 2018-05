Hawái: Volcán Kilauea podría explotar próximamente

Hawái, Estados Unidos

Un volcán en Hawai amenaza con hacer otra erupción en los próximos días, después de emitir lava durante una semana, obligar a la evacuación de unas 2.000 personas, destruir una veintena de viviendas y amenazar una planta geotérmica.



Los expertos temen que el volcán Kilauea en la Isla Grande podría lanzar cenizas y piedras del tamaño de refrigeradores a miles de metros de altura, pero los científicos dicen que no habrá víctimas fatales si la gente no entra a las zonas vedadas de un parque nacional en torno del volcán.



"Si sube, bajará", dijo el coordinador de peligros volcánicos del Servicio Geológico, Charles Mandeville. "Uno no quiere estar debajo de algo que pesa 10 toneladas cuando sale disparado a 120 millas por hora (193 km/h)".



La amenaza podría obligar a la cancelación de vuelos en uno de los dos aeropuertos principales de las islas. El parque de los volcanes quedó cerrado por tiempo indeterminado a partir del jueves.



"Sabemos que el volcán es capaz de hacerlo", dijo Mandeville, al recordar explosiones similares del Kilauea en 1925, 1790 y otras cuatro en los últimos milenios. "Sabemos que es una posibilidad concreta".



No quiso dar una estimación de probabilidades, pero dijo que las condiciones internas del volcán están cambiando de manera tal que podría haber una erupción en una semana, aunque la estructura interna del volcán podría impedir una explosión.



En caso de producirse, también habría una emisión de vapor y dióxido sulfúrico.