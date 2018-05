Madres nicaragüenses piden justicia para asesinados en protestas

Managua, Nicaragua

Mujeres nicaragüenses solidarias con las madres de 47 jóvenes muertos durante las protestas antigubernamentales que iniciaron en abril exigieron este jueves justicia y castigo para los culpables.



Unas 200 mujeres miembros del recién creado movimiento de "Madres 19 de Abril" se sumaron a las protestas pacíficas que reclaman justicia y se plantaron en la rotonda Rubén Darío, al oeste de Managua, donde recibieron apoyo de transeúntes y conductores.



Las mujeres portaban la fotografía de los fallecidos y una larga lista con sus nombres. El registro del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), es de 47 muertos, entre ellos dos policías y un periodista.



Las muertes ocurrieron durante protestas iniciadas por estudiantes el 18 de abril en contra de una reforma a la ley de pensiones. Pese a que el Ejecutivo retiró la norma, las protestas se generalizaron a otros sectores de la sociedad.



Expresiones de dolor, luto y lágrimas eran evidentes entre las mujeres que vestían de negro, blanco y coreaban justicia, asesinos y que "se vayan", refiriéndose al presidente Daniel Ortega y a su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo.



Familiares del periodista Angel Gahona, de Bluefields, muerto cuando transmitía un facebook live de las protestas en esa ciudad, estaban en el plantón, muy conmovidos por su pérdida.



"Queremos justicia para los jóvenes que murieron sin razón; todavía estamos llorando a nuestro sobrino Kevin Dávila, manifestó Rosa Martínez. El joven se sumo a la lista de fallecidos el pasado viernes tras varios días en coma en el hospital.



En este mes de las madres "no hay nada que celebrar porque nuestro país siente mucho luto. Es un dolor que no se va a quitar con ningún dinero ni pidiendo perdón", manifestó Reyna Rodríguez, un madre que también se solidarizó.



Una de las dirigentes del movimiento, Ruth Herrera, manifestó que darán acompañamiento a las madres que "son la expresión del más grande dolor que ha provocado la represión" en Nicaragua.



El movimiento dará asistencia legal, médica y psicológica a las madres que perdieron a sus hijos, están detenidos o desaparecidos, apuntó Herrera.



"Estamos levantando la bandera por una justicia independiente y no la mañosa que esta ofreciendo la comisión (investigadora) de la Asamblea Nacional (Parlamento)", dijo Herrera.



La denominada comisión de La Verdad, nombrada por el parlamento y que los estudiantes consideran "ilegítima", anunció este jueves el inicio de las investigaciones y su disposición para recibir el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).