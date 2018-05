Vicepresidente de India le apuesta al multilateralismo para resolver conflictos

Ciudad de Panamá, Panamá

El vicepresidente de India, Muppavarapu Venkaiah Naidu, manifestó este jueves en Panamá que su país apuesta por el multilateralismo para solucionar los grandes problemas del mundo.



"Hay personas que quieren propagar el odio y la violencia, pero la solución nunca debe ser la guerra o el extremismo", dijo Venkaiah Naidu durante una conferencia realizada en la sede de la cancillería panameña.



Según el vicepresidente, se ha comprobado que la violencia y el terrorismo "nunca van a resolver ningún problema", y aunque "pueda tener éxitos temporales, al final del camino está destinado a fallar. La palabra es mucho más fuerte que las balas, la guerra no es la respuesta", afirmó según su traductor.



Sus declaraciones, al cierre de una visita de tres días a Panamá, se producen en momentos en que Estados Unidos se ha retirado del acuerdo nuclear con Irán, Israel ha atacado Siria y Washington se dispone a dialogar con Corea del Norte, tras sus múltiples pruebas nucleares.



Venkaiah Naidu defendió la necesidad de potenciar el multilateralismo para atender los conflictos en el planeta y la cooperación para impulsar el crecimiento económico sostenible y respetuoso con la naturaleza.



"Necesitamos procesos multilaterales y procesos de decisión que sean responsables. Necesitamos que los foros multilaterales no sean dominados por un par o unas cuantas potencias o comunidades. La voz de cada una debe ser reconocida", dijo.



"Las sociedades humanas no se pueden gobernar solamente por armamentos o misiles nucleares o aviones inteligentes o satélites geoespaciales", añadió.



Venkaiah Naidu y varios ministros indios se reunieron el miércoles en el Palacio de Las Garzas, sede del gobierno panameño, con el presidente Juan Carlos Varela y miembros de su gabinete.



India, que posee la bomba atómica, mantiene una rivalidad histórica con Pakistán, que también tiene armamento nuclear. Además, es una de las economías emergentes y uno de los países más poblados del mundo, con más de 1.000 millones de habitantes.