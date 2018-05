Sismo de 6,9 de magnitud se registra en Hawái en laderas de volcán en erupción

Hawái, Estados Unidos

Un sismo de magnitud 6,9 afectó el viernes al archipiélago de Hawái en las laderas del volcán Kilauea, cuya erupción la víspera provocó flujos de lava, nubes de cenizas rosadas y emanaciones tóxicas.



El temblor se registró a las 22H32 GMT a una profundidad de 5 kilómetros y a 16 km de Leilani Estates, una de las localidades donde las autoridades se movilizaron para poner a centenares de habitantes a resguardo de la erupción del volcán, según el servicio estadounidense de geología y sismología (USGS).



Según el USGS, el sismo se produjo "casi exactamente en el mismo lugar que el terremoto de 1975, que tuvo una magnitud de 7,1" y dejó dos muertos y 28 heridos.



Otro sismo de magnitud 5,7 se había detectado más temprano el viernes y las autoridades advirtieron que esta actividad sísmica, que desencadenó la erupción del volcán Kilauea, uno de los cinco volcanes en actividad en la isla, podría continuar.



El gobernador de Hawái, David Ige, decretó el estado de emergencia para enviar ayuda y contar con fondos suplementarios para afrontar la situación.



Aunque no se han reportado muertos ni heridos, las erupciones registradas este viernes dañaron dos casas, según el alcalde del condado de Hawái, Harry Kim.



Unos 700 edificios y 1.700 personas están sujetas a evacuaciones obligatorias. Los residentes evacuados son albergados en centros comunitarios hasta que pase el peligro causado por el Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo.



Imágenes de televisión mostraron corrientes de lava que serpenteaban a través de los bosques, en tanto la agencia de Protección Civil del archipiélago informó de "emisiones de vapor y lava"



"El departamento de bomberos de Hawai informa de la peligrosa condición del aire, debido a los altos niveles de gases de dióxido de azufre en las zonas a evacuar", indicó la Defensa Civil del archipiélago.



El gobernador movilizó a las tropas de la Guardia Nacional en el archipiélago y pidió a los habitantes que sigan las advertencias de la Defensa Civil.



Autoridades del USGS, de la unidad del observatorio vulcanológico, vigilaban y evaluaban por medios terrestres y aéreos la magnitud de la erupción, que comenzó el jueves alrededor de las 16H45 locales (00H45 GMT) luego de docenas de temblores que se registraron en los últimos días.



Un funcionario añadió que en la zona habitan unas 10.000 personas.



"Nuevas grietas"

A las 10H30 de la mañana del viernes se registró un terremoto de magnitud 5 al sur del cono volcánico Puu Oo que generó desprendimientos y el potencial derrumbe dentro del cráter del volcán, según el USGC.



Fue el más importante de un centenar de sismos a veces menores, de magnitud 2, registrados desde el lunes.



Un gran penacho de cenizas color rosado se elevó sobre la zona y las autoridades advirtieron de una subsecuente "inundación de lava", incendios, humo y nuevos sismos.



El servicio geológico puso énfasis en precisar que en estas etapas tempranas de las erupciones por fisuras son "dinámicas" y que pueden producirse "grietas adicionales y nuevas emanaciones de lava".



Los recurrentes sismos pusieron a prueba los nervios de los residentes de la isla. "Esto nos despierta", declaró Carol Shepard a la cadena local KHON. "Es como si toda la casa temblara".



Usando un dron, otro residente, Jeremiah Osuna, tomó imágenes de video de la columna de lava roja, que caracterizó como "una cortina de fuego".



"Me inquieté bastante y me di cuenta hasta qué punto (...) es peligroso vivir" cerca del volcán, admitió.



Los científicos observan esta "intrusión de magma" en la zona desde el lunes, por lo que anticipaban una posible erupción, explicó Janet Babb, geóloga del Observatorio vulcanológico de Hawái. Probablemente se produzcan otras erupciones, advirtió.



Hawái, con frecuencia llamada la Gran Isla, es la mayor de las ocho principales que componen este Estado estadounidense del Pacífico, un archipiélago de 137 islas.