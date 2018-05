Trump no pretende reducir tropas de EEUU en Corea del Sur, según asesor

Washington, Estados Unidos

El presidente Donald Trump no ha pedido opciones para reducir las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur, aseguró el viernes el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, calificando los informes que dicen lo contrario como "una completa tontería".



Su declaración fue en respuesta a un artículo de The New York Times afirmando que el presidente ordenó al Pentágono que prepare opciones para retirar a los 28,500 soldados estadounidenses.



"El artículo del New York Times es una completa tontería", dijo Bolton. "El presidente no ha pedido al Pentágono que brinde opciones para reducir las fuerzas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur".



El informe del Times, que citó a varios funcionarios no identificados, indicó que la reducción de tropas no pretendía ser una moneda de cambio en la próxima cumbre entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un.



Pero esos funcionarios reconocieron que un tratado de paz entre las dos Coreas podría disminuir la necesidad de tener allí fuerzas estadounidenses.

Además: Donald Trump confirmó "reembolso" a su abogado por pago a Stormi