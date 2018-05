Macron le dice "deliciosa" a la esposa del primer ministro australiano

Sídney, Australia

El presidente francés, Emmanuel Macron, se tomó a risa el jueves la sorna general que provocó la víspera al calificar de "deliciosa" a la esposa del primer ministro australiano, Malcolm Turnbull.

El mandatario francés quiso decir encantadora, que significa "delightful" o "lovely" en inglés. Sin duda, Macron cayó en un false friends, es decir, palabras que se confunden por sonar similar en otro idioma,



La metedura de pata -"delicious" en inglés quiere decir "sabroso" o "excitante"- provocó numerosas bromas: un tabloide de Sídney publicó una foto a página completa de Macron con la cara de Pepe Le Pew, también conocido como "Zorrillo", la enamoradiza mofeta francesa de Loonely Tunes.



"Un diario se divirtió y me hizo reír mucho, sobre todo porque en el dibujo animado original el personaje tiene acento francés", dijo Macron a los periodistas poco antes de partir de Sídney al término de una visita de dos días.



El desliz ocurrió al final de una rueda de prensa conjunta el miércoles, cuando Macron se giró hacia Turnbull y le dijo: "Gracias a usted y a su deliciosa esposa por este cálido recibimiento".

Además: La historia de amor de Emmanuel y Brigitte Macron



En una cena privada más tarde ese día con Turnbull y su esposa Lucy, el alboroto mediático provocado por sus comentarios "les hizo reír mucho", afirmó.



Turnbull también comentó la pifia, asegurando que su esposa "está muy alagada" por los comentarios del joven presidente de Francia.



"Me pidió que diga que encontró el halago del presidente tan encantador como memorable", afirmó.



Algunos medios australianos y comentarios en Twitter no fueron tan elegantes, sino que optaron por insistir en la reputación de los franceses como propensos al amor.



Así, el Sydney Daily Telegraph tituló en portada "Presidente Pepe le Pew", en referencia al personaje de Warner Brothers que pasa la mayor parte de su tiempo persiguiendo sin éxito a una gata.



Vea: Los relajados looks de Melania Trump y Akie Abe