Avión militar que se estrelló en Estados Unidos llevaba nueve personas a bordo

El avión militar que se estrelló en Georgia iba con nueve personas a bordo y no cinco como se informó en un primer momento. (AFP)

Washington, Estados Unidos

Un avión militar de Estados Unidos, que resultó destruido al precipitarse en un accidente en el estado de Georgia (suroeste) este miércoles, tenía nueve personas a bordo y no cinco como se informó en un primer momento, dijo un funcionario militar.



"Hemos confirmado que nueve personas, integradas por cinco tripulantes y cuatro pasajeros adicionales" estaban a bordo de la aeronave, dijo el vocero de la Guardia Nacional de Puerto Rico, mayor Paul Dahlen.



Las imágenes del accidente mostraron que el aparato caía del cielo y luego explotaba en una bola de fuego.



Las autoridades al principio dijeron que los fallecidos eran los cinco miembros de la tripulación , pero luego se supo que otras personas también estaban a bordo.



Precisó igualmente que los cuatro pasajeros también eran miembros del Guardia Nacional.



Dahlen no pudo confirmar inmediatamente que los nueve hubieran muerto, pero dijo que las imágenes del accidente hablaban por sí mismas.



Las fotografías en Twitter mostraban los restos carbonizados de un avión envuelto en llamas del cual emergían columnas de humo negro.



El presidente Donald Trump tuiteó que había sido informado del accidente y ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas.



Dahlen dijo que el avión se dirigía al 309 Grupo de Regeneración de Mantenimiento Aeroespacial en la Base de la Fuerza Aérea de Davis Monthan, también conocido como un cementerio de aviones.



El C-130 había recibido mantenimiento en Georgia y se pensó que estaba en buenas condiciones mecánicas, agregó.



Una investigación sobre el incidente está en marcha.



El ejército de Estados Unidos se ha visto sacudido por una serie de accidentes de aviación en las últimas semanas, incluido uno de un F-16 cerca de Las Vegas el mes pasado en el que falleció el piloto.



Justo un día antes, cuatro miembros de la tripulación murieron cuando un helicóptero del Cuerpo de Marines se estrelló mientras realizaba una misión de entrenamiento de rutina en el sur de California.