Estados Unidos vuelve a denunciar el "horrible" acuerdo nuclear con Irán

Washington, Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a denunciar este lunes el "horrible" acuerdo nuclear con Irán al acercarse su muy esperada decisión sobre el futuro de este pacto negociado por su predecesor Barack Obama.



"En siete años este acuerdo habrá expirado e Irán podrá desarrollar armas nucleares", lanzó el mandatario republicano durante una conferencia de prensa común con su par nigeriano Muhamadu Buhari. "No es aceptable, siete años es mañana mismo", insistió.



"Es un acuerdo que no ha sido aprobado por mucha gente y es un acuerdo horrible para Estados Unidos", declaró.



Interrogado acerca de las afirmaciones del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, según quien su país dispone de nuevas "pruebas concluyentes" sobre la existencia de un programa secreto iraní para dotarse del arma nuclear, Trump se mostró evasivo.



"Lo que hizo Israel hoy con la conferencia de prensa está bien", se limitó a afirmar, sin entrar en detalles.



"Es coherente con lo que Estados Unidos sabe desde hace tiempo: Irán tiene un sólido programa de armas nucleares clandestino que intentó, en vano, de ocultar al mundo y a su propio pueblo", indicó la Casa Blanca en un comunicado publicado en la noche del lunes.



Trump amenaza desde hace meses con sacar a Estados Unidos del acuerdo que firmó junto a Alemania, Francia, Reino Unido, China y Rusia con Teherán.



El magnate dio plazo hasta el 12 de mayo a la Unión Europea, partidaria de mantener el pacto, para obtener concesiones de Irán, algo a lo que la república islámica se opone.



"No les diré la decisión que tomaré, pero el 12 (de mayo) o antes tomaremos una decisión", señaló.



Trump rechazó por otra parte las preocupaciones manifestadas por expertos sobre la señal negativa que podría significar que Estados Unidos se retirara del acuerdo a pocos días de una cumbre destinada a convencer a Corea del Norte de que renuncie a sus armas nucleares.



"No, yo pienso que eso envía una buena señal", aseguró el presidente.