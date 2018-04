Caravana migratoria es resultado de leyes "débiles" en Estados Unidos, dice Mike Pence

Calexico, California, Estados Unidos

El vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence tachó de "débiles" e "ineficientes" las leyes migratorias de su país, durante una visita a Caléxico, en la frontera con México y a unas dos horas de donde 150 centroamericanos esperan para pedir asilo.



"Me paro frente a ustedes cuando la mayor atención de la nación está enfocada en esta llamada caravana", dijo Pence a un grupo de patrulleros fronterizos, 200 km al este del cruce entre San Diego y Tijuana, donde estos migrantes aguardan en un improvisado campamento.



"Como dijo el presidente el sábado en la noche, esta situación es el resultado directo de nuestras débiles leyes de inmigración y nuestras porosas fronteras", agregó.



Los 150 centroamericanos llegaron el domingo a la frontera. Eran parte de la caravana migratoria, que partió con unas 1,000 personas a finales es de marzo desde el sur de México.



Pence los describió como "víctimas" de activistas, contrabandistas y de la prensa de Estados Unidos y exhortó al Congreso a cerrar los "peligrosos vacíos legales" que permite a las personas pedir asilo en Estados Unidos en vez del primer país al que llegan a salvo.

La cobertura mediática de la caravana desencadenó una ola de tuits por parte de un furioso Trump, que ordenó la movilización de efectivos de la Guardia Nacional (militares de reserva) para resguardar la frontera y exigió a México a detener a los migrantes.



"No tenemos fronteras, no tenemos país. Y he visto durante semanas como avanzaba esa caravana", dijo Trump el lunes en la Casa Blanca. "Las leyes mexicanas de inmigración son muy duras, extremadamente duras".



Reiteró su llamado a eliminar el protocolo de "capturar y liberar" bajo el cual, los indocumentados detenidos en Estados Unidos pueden ser puestos en libertad mientras esperan su audiencia.



"Se necesita un muro y seguridad en la frontera y vamos a tener seguridad en la frontera", señaló, destacando el "gran impacto" que tiene la presencia de la Guardia Nacional en la zona.



"Pero necesitamos cambiar la ley. 'Capturar y liberar' es ridículo", insistió.



Pence visitó Caléxico a propósito de la sustitución de 3,2 km de la vieja valla que hoy divide la frontera y que las autoridades han insistido no debe confundirse con el muro de Trump, que aún no inició.



El mandatario visitó los prototipos para la nueva estructura, que prometió en su campaña, en la también fronteriza Otay Mesa.

