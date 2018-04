Violación y asesinato de niña de año y medio conmociona a Chile

'Quiero hacer un llamado al Gobierno que modifique las leyes, que ponga mano dura, que no sigan ocurriendo hechos macabros', exigió. (Foto: La Tercera)

Rinconada, Chile

Un horrendo crimen contra una niña de apenas un año y medio mantiene conmocionado a todo Chile.



La violación y asesinato de la pequeña Ámbar, presuntamente a manos de su padrastro, se registró en la comunidad de la Rinconada, provincia de los Andes, Chile.



La pequeñita de un año y 7 meses y su hermana mayor eran vistas con moretones cuando iban al jardín de niños, pero las autoridades no hicieron nada por parar el abuso, denunció Ignacio Páez, tío de las menores.



El padrastro identificado como Andrés Espinoza Aravena, quien está detenido por ser el presunto autor de la violación y muerte de la pequeña, es un "hombre violento", había denunciado Páez.



Ante esta situación el tío de las niñas durante meses peleó por tener la custodia legal, sin embargo las autoridades no excluyeron por su preferencia sexual, publica Publimetro.



Adicionalmente se descubrió que las niñas eran dejadas al cuidado de terceros.



"Quiero hacer un llamado al Gobierno que modifique las leyes, que ponga mano dura, que no sigan ocurriendo hechos macabros", exigió.



A inicios de 2018, otro macabro crimen se registró contra una menor. La pequeña identificada como Sofía, fue asesinada en una caldera por su abuela.

