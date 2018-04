Donald Trump asegura que no será "manipulado" por Corea del Norte

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que se estudian "dos o tres" sedes para la esperada reunión con el líder norcoreano Kim Jong Un, pero aseguró que no será "manipulado" en ese encuentro.



"Estamos en contacto con Corea del Norte y Corea del Sur. Estamos organizando una reunión para muy breve plazo. Hemos reducido a dos sedes ahora, dos o tres sedes. Espero que tengamos mucho éxito", expresó el mandatario estadounidense.



De acuerdo con el presidente, esas sedes están en "dos países", a los que aún no identificó.



Sin embargo, Trump aseguró que no será "manipulado" por Kim.



"Estados Unidos ha sido manipulado, porque había un tipo diferente de líder. Nosotros no seremos manipulados, y espero que podamos alcanzar un acuerdo", dijo Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca, donde este viernes recibió a la canciller de Alemania, Angela Merkel.



El presidente explicó que en el pasado "hubo un acuerdo y ellos (los norcoreanos) empezaron otra vez con las armas nucleares. Eso no va a pasar conmigo".



Según el mandatario estadounidense, la expectativa para el encuentro con Kim es que "llegaremos a una solución. Y si no, abandonaremos la sala. Con el mayor de los respetos, abandonaremos la sala".



Washington y Pyongyang parecen entusiasmados por el esperado encuentro entre Trump y Kim, pero la retórica utilizada por los dos deja ver algunas diferencias.



El propio Trump insiste en que un entendimiento con Kim deberá incluir la "eliminación" de todas las armas nucleares en poder del gobierno norcoreano.



Por su lado, Pyongyang se refiere a la "desnuclearización de la península", en una referencia directa a la enorme presencia militar estadounidense en Corea del Sur.



- "Grandes cosas" en la península coreana -

No obstante, la declaración de Trump sobre "dos o tres" sitios posibles para su encuentro con Kim sugiere un avance concreto en las conversaciones, ya que en la víspera había mencionado "tres o cuatro fechas" con cinco posibles sedes.



Este viernes Trump saludó efusivamente el histórico encuentro entre Kim y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, en la Línea de Demarcación que divide la península.



"Hay grandes cosas" ocurriendo en la península coreana, dijo Trump al recibir a Merkel.



A primera hora del viernes Trump había recurrido a Twitter para celebrar el encuentro entre Kim y Moon.



"Tras un año furibundo en lanzamientos de misiles y pruebas nucleares, está teniendo lugar un histórico encuentro entre Corea del Norte y del Sur", tuiteó Trump.



En este sentido, Trump agradeció el apoyo de China en los avances diplomáticos para poner fin a las tensiones en la península coreana.



"Por favor no olvidemos la gran ayuda que mi buen amigo, el presidente Xi (Jinping) de China, ha brindado a Estados Unidos, particularmente en la frontera con Corea del Norte. Sin él, el proceso habría sido mucho más largo y duro!", apuntó Trump.