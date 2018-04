Niño muere por H1N1 en Venezuela, sin vacunas para esa gripe

Caracas, Venezuela

Un bebé murió por el virus de la influenza H1N1 en el principal hospital pediátrico de Caracas, denunciaron médicos este jueves, alertando que la vacuna contra la enfermedad no está disponible en Venezuela a raíz de una aguda escasez de medicamentos.



El niño de nueve meses permanecía desde hace dos semanas en terapia intensiva en el hospital J.M. de los Ríos, adonde llegó "en muy malas condiciones (...) con diagnóstico confirmado de H1N1", dijo a periodistas Huníades Urbina, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría.



Tras recibir la noche del miércoles la noticia del fallecimiento, el padre causó daños en equipos e instalaciones del centro médico.



"Agredió al personal de salud e hizo destrozos en la máquina de hemodiálisis", relató Urbina. El hombre, que habría sacado un arma de fuego, fue arrestado, según reportes de prensa.



El médico aseguró que existen otros dos casos de H1N1 en ese hospital, pero que no están disponibles las medicinas para su tratamiento. A los pacientes se les está atendiendo con medicamentos con fecha de vencimiento de 2015, agregó.



Las importaciones de fármacos e insumos médicos se han desplomado por la grave crisis económica.



De acuerdo con la Federación Farmacéutica, la escasez de medicinas en el país petrolero supera el 80% y alcanza el 95% en el caso de enfermedades crónicas como cáncer o VIH.



El gobierno de Nicolás Maduro, que rechaza las peticiones de abrir "un canal humanitario" para la entrada de medicamentos a Venezuela, sostiene que la situación se ha agravado por las sanciones financieras de Estados Unidos.



"Llamamos al presidente Maduro (a) permitir que ingrese la ayuda humanitaria a Venezuela. La ayuda de los EEUU podría incluir medicinas", publicó el miércoles en Twitter la embajada estadounidense en Caracas.



El gobierno venezolano -que sostiene que detrás de ese ofrecimiento hay un plan para invadir el país- puso en marcha el 6 de abril un programa de vacunación contra 14 enfermedades como tuberculosis, difteria y sarampión, que según organizaciones no gubernamentales han aumentado.



Hasta el 13 de mayo serán vacunadas nueve millones de personas, según Maduro.



El hospital J.M. de los Ríos es escenario de frecuentes protestas de médicos y familiares de pacientes por la falta de medicinas y equipos.