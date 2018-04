Kim Jong Un expresa su "amarga tristeza" por accidente fatal de turistas en Corea del Norte

Seúl, Corea del Sur

El líder norcoreano Kim Jong Un visitó la embajada china en Pyongyang para expresar su "amarga tristeza" después del accidente de autobús que dejó decenas de turistas chinos fallecidos, informó el martes la prensa estatal.



En el accidente ocurrido el fin de semana murieron 32 turistas chinos y cuatro norcoreanos cuando el bus en que el viajaban se precipitó desde un puente, según los medios chinos.



En un despliegue informativo poco frecuente en Corea del Norte, donde habitualmente las malas noticias no tienen eco en la prensa, la agencia estatal KCNA informó que Kim se reunió con el embajador chino el lunes y que después visitó a los supervivientes en el hospital.



"Él dijo que el inesperado accidente trajo una amarga tristeza a su corazón y que no podría controlar su dolor al pensar en las familias afligidas que perdieron a sus parientes", dijo KCNA.



La agencia citó al líder norcoreano diciendo que su pueblo "tomó este trágico accidente como si fuera una desgracia propia".



La agencia no entregó detalles sobre la cifra de fallecidos y de heridos.



El desplazamiento de Kim a la embajada es interpretado como un signo de cuan serio es para Pyongyang el accidente.



China es el único aliado importante de Corea del Norte y le entrega un importante apoyo económico y político en un contexto de ostracismo internacional.



La gran mayoría de los turistas extranjeros que visitan Corea del Norte son chinos: ambos países, aliados desde la Guerra Fría, comparten una extensa frontera terrestre y hay vuelos regulares que conectan Pyongyang con varias ciudades chinas.