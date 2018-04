Una camioneta embiste a una decena de peatones en Toronto

Toronto, Canadá

El conductor de la camioneta blanca que este lunes arrolló a una decena de transeúntes en Toronto, causando varios heridos, fue arrestado por la policía canadiense, informaron los medios locales.



La policía de la capital económica de Canadá dijo en Twitter que "la colisión" ocurrió a las 13H27 locales (17H27 GMT), sin especificar si se trató de un acto deliberado o de un accidente.



Una "furgoneta blanca" arrolló a peatones sobre la calle Yonge, en la esquina de la avenida Finch, al norte del centro de Toronto.



Según los medios locales, "al menos cuatro personas no tienen signos vitales".



El periódico Toronto Sun publicó en su sitio web una foto de un hombre identificado como el conductor mientras es detenido por uniformados. La policía confirmó al diario que el hombre arrestado manejaba el vehículo.



"Estaba en el coche cuando de repente vi una camioneta blanca que subía a la acera aplastando a la gente (...), arrojada al aire una por una, y (el conductor) iba a alta velocidad", describió un testigo, Alex Shaker, en la cadena de televisión CTV.



"Nunca vi algo así, había gente tirada en el camino", agregó.



Ambulancias y vehículos policiales se desplegaron a lo largo de las calles y varias personas fueron evacuadas en camillas, según imágenes aéreas de la televisión canadiense.



Una furgoneta de alquiler blanca con la carrocería frontal rota fue detenida en la acera de una arteria principal de la ciudad rodeada de vehículos policiales.



"Nuestros corazones están con todos los afectados" por este accidente, declaró el primer ministro, Justin Trudeau, a la Cámara de los Comunes.



"Tendremos más información para compartir con los canadienses en las próximas horas", aseguró a los legisladores.



El accidente se produjo en Toronto, donde se celebra una reunión de ministros de Seguridad Pública del G7, tras haber acogido el fin de semana un encuentro de cancilleres de los siete países más industrializados del mundo (Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá).



- Vehículos como armas -

El hecho recuerda al modus operandi de los ataques con vehículos en grandes ciudades como Nueva York, Barcelona, Londres, Niza, París, Berlín y Estocolmo, donde radicales convirtieron autos o camionetas en armas que atropellaron fatalmente a peatones.



No obstante, la policía aún no ha detallado las motivaciones del conductor de la camioneta blanca en Toronto.



Al igual que otros países, Canadá ha sido blanco de ataques yihadistas, a pesar de que el número de víctimas ha sido menor.



En octubre pasado, un hombre apuñaló a un policía antes de arrollar y herir a cuatro peatones con una camioneta en Edmonton, en el oeste de Canadá.



En Quebec, en octubre de 2014, un canadiense atropelló a dos militares en un estacionamiento, uno de los cuales murió. Luego, el conductor fue abatido por la policía después de intentar atacarlos con un cuchillo.



Este ataque se llevó a cabo dos días antes del perpetrado en el Parlamento de Ottawa, cuando un hombre de 23 años murió tras disparar y matar a un soldado.



En marzo de 2016, un radical islamista canadiense atacó a dos soldados en un centro de reclutamiento en Toronto.

