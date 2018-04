Donald Trump: Estados Unidos no hizo concesiones a Corea del Norte para detener ensayos nucleares

Washington, Estados Unidos

El presidente Donald Trump afirmó el domingo que Corea del Norte accedió a "desnuclearizarse" y detener sus ensayos mientras que hasta ahora Estados Unidos no ha concedido "nada" a cambio.



Pyongyang prometió esta semana detener los ensayos nucleares y de misiles mientras los dos países se preparan para una cumbre entre Kim Jong Un y Trump, pero no se comprometió a abandonar sus armas nucleares, que considera como un escudo contra un eventual intento de los países occidentales de derrocar al gobierno.



"No concedimos nada y ellos acordaron desnuclearizarse (muy bueno para el Mundo), cierre de sitios y no más ensayos!" escribió Trump en Twitter, aparentemente respondiendo a declaraciones hechas por un entrevistado en NBC news.



"Estamos lejos de una conclusión con Corea del Norte, tal vez las cosas funcionen, tal vez no -sólo el tiempo lo dirá... Pero el trabajo que estoy haciendo ahora debió haber sido hecho hace ya mucho tiempo!"



Kim dijo el sábado que su país suspenderá los ensayos y cerrará un campo de pruebas, lo que Trump calificó como "gran avance".



Pero los observadores advierten que las concesiones pueden ser revertidas fácilmente si Kim decide hacerlo.



Algunos expertos consideran a la planeada cumbre, y a la legitimación que con ella otorga un presidente estadounidense en funciones a Kim y su gobierno, como un triunfo para Pyongyang.



"Este es un gran esfuerzo de relaciones públicas para Kim Jong Un y creo que la gente lo reconoce. Creo que todos en la administración y en el Congreso lo toman con escepticismo y cautela", dijo el congresista republicano Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en el programa State of de Union de la cadena CNN.



"Eso puede revertirse fácilmente y todos lo sabemos", dijo el senador, señalando que Kim propuso "las reuniones de una manera que casi puso a Estados Unidos a la defensiva".