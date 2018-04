Protestas en Nicaragua dejan más de 20 muertos, dice organismo de Derechos Humanos

Managua, Nicaragua

Más de 20 personas habrían muerto en la ola de protestas que estremece a Nicaragua y que tiene contra la pared al presidente Daniel Ortega, informó este domingo un organismo de derechos humanos.



El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) dijo que intentaban verificar el número de víctimas fatales, pero que sobrepasa la veintena desde que el miércoles estallaron violentas protestas contra una reforma al sistema de pensiones.

"Nosotros manejamos que los muertos pasan de 20, pero estamos verificando porque hay mucha desinformación. La situación es verdaderamente grave y rebasa nuestras posibilidades de confirmar", dijo a la AFP la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.



La AFP consultó con la policía y el gobierno para corroborar la información pero no obtuvo respuesta.



El gobierno anunció la noche del viernes que había 10 víctimas fatales, a las que se sumó un periodista muerto el sábado de un disparo en la localidad caribeña de Bluefields mientras transmitía un enfrentamiento entre policías y manifestantes por Facebook live.



Desde entonces no ha habido una actualización oficial del número de víctimas, pese a que se han registrado numerosos choques violentos entre manifestantes y fuerzas del orden en varias ciudades del país.



El diario La Prensa de Nicaragua publicó este domingo que la cifra de muertos supera los 30, aunque no cita fuentes.



Entre tanto, las calles de Managua lucían llenas de escombros la mañana del domingo, tras una noche de bloqueos y enfrentamientos.



La línea internacional de transporte Nicabus, que moviliza pasajeros entre Costa Rica, Nicaragua y Honduras, anunció el sábado la suspensión de operaciones por el clima de protestas en Nicaragua.



Grupos que se organizaron para unirse a las protestas anunciaron una marcha a la Universidad Politécnica de la capital, epicentro de las manifestaciones, donde hay cientos de estudiantes atrincherados.