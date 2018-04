Corea del norte anuncia cese de ensayos nucleares

Seúl, Corea del Sur

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, anunció este sábado el cese de los ensayos nucleares y de misiles intercontinentales de su país, así como el cierre de las instalaciones de pruebas atómicas, una decisión celebrada por Washington, Seúl y Pekín.



Este anuncio llega a menos de una semana de una cumbre entre Kim y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, en la Zona Desmilitarizada que divide la península coreana, y antes de un encuentro muy esperado entre el líder norcoreano y su homólogo estadounidense Donald Trump, que se celebrará probablemente a principios de junio.



Pero Kim no dio ninguna señal de que Pyongyang vaya a desmantelar su arsenal, con el que puede alcanzar territorio estadounidense.



El régimen de Pyongyang decidió poner fin a las pruebas nucleares y los lanzamientos de misiles balísticos a partir de este sábado --no había realizado ninguno desde noviembre--, y cerrar las instalaciones de pruebas atómicas de Punggye-ri, en el norte del país, según la agencia de noticias norcoreana KCNA.



"Como se ha comprobado la efectividad de las armas nucleares, no necesitamos llevar a cabo más ensayos nucleares o lanzamientos de prueba de los misiles de medio o largo alcance o de los misiles balísticos intercontinentales", declaró el joven líder en un mitin del gobernante Partido del Trabajo de Corea, informó la misma fuente.



"Las instalaciones nucleares del norte han cumplido su misión", añadió en la reunión del comité central del partido único.



Apenas unos minutos después de que se difundiera esa información, Trump calificó en Twitter el anuncio de "muy buena noticia". "¡Gran avance! Tengo prisa por participar en nuestra cumbre", añadió en un tuit.



Seúl lo tildó de "avance significativo" hacia "la desnuclearización de la península coreana".



Bajo el liderazgo de Kim, Pyongyang ha logrado rápidos avances tecnológicos en sus programas armamentísticos en los últimos años, provocando duras sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, de Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y otros países.



El año pasado llevó a cabo su sexto ensayo nuclear, de lejos el más poderoso hasta la fecha, mientras Kim y Trump se lanzaban amenazas de guerra e insultos personales a medida que aumentaban las tensiones.



Incluso cuando hubo una pausa larga en las pruebas, los funcionarios estadounidenses dijeron que no se podía interpretar como un cese sin un comunicado explícito de Pyongyang.