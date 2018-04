Putin está "dispuesto a reunirse" con Trump

Moscú, Rusia

El presidente ruso Vladimir Putin está "dispuesto a reunirse" con su homólogo estadounidense Donald Trump, afirmó su ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, precisando no obstante que ese encuentro "no se está preparando" actualmente.



"El presidente Putin está dispuesto a una reunión de ese tipo", declaró Lavrov en en una entrevista con la agencia de prensa rusa Ria Novosti, al ser preguntado sobre la posibilidad de que ambos jefes de Estado puedan encontrarse. Sin embargo, matizó que esa reunión "todavía no se está preparando".



"Partimos del principio de que el presidente estadounidense, en una conversación telefónica, envió una invitación y declaró que estaría feliz de ver a Putin en la Casa Blanca, y luego volver a verlo en una visita recíproca", añadió.



La invitación de Trump a Putin llegó en marzo durante una conversación telefónica, pero esta no se ha concretado desde entonces, en un contexto de tensiones relacionadas con el caso del envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal en el Reino Unido y con el presunto ataque químico en Duma (Siria), que los occidentales imputan al régimen de Bashar Al Asad.



Por otro lado, refiriéndose a Corea del Norte, Lavrov afirmó que una desnuclearización de la península coreana requeriría "un largo proceso de negociaciones" y que Pyongyang querrá tener "garantías de seguridad".



Además, manifestó la satisfacción del Kremlin por el "diálogo intercoreano" y el futuro encuentro entre el líder norcoreano Kim Jong Un y Trump, deseando que "la reunión sea un éxito".

