Exmodelo de Playboy logra acuerdo para divulgar presunto affaire con Trump

Nueva York, Estados Unidos

La exmodelo de Playboy Karen McDougal, que asegura haber tenido una aventura con el presidente Donald Trump y había presentado una demanda judicial para escapar de un contrato que le impedía contar su historia, llegó a un acuerdo amistoso que le permitirá difundirla.



McDougal informó el miércoles que llegó a un acuerdo con el grupo American Media Inc. de David Pecker, cuya revista National Enquirer pagó a la exconejita de Playboy 150.000 dólares en 2016 por la exclusividad de la historia de una presunta aventura con Trump que nunca publicó.



Muchos interpretaron esta decisión como un intento del National Enquirer, cercana a Trump, de enterrar la información para que nunca fuese publicada.



El acuerdo, al que accedió la AFP, pone fin a una demanda de McDougal contra AMI e impide asimismo que Trump se vea envuelto en un caso judicial debido a intentos de comprar el silencio de presuntas amantes durante su campaña presidencial de 2016.



"Estoy satisfecha de haber llegado a un acuerdo con AMI en mis propios términos, que me devuelve los derechos de la historia de mi vida y me libera de este contrato que firmé engañada hace casi dos años", dijo la exmodelo de Playboy en un comunicado enviado a la AFP.



"Estoy aliviada de poder contar la verdad sobre mi historia cuando me preguntan", agregó.



McDougal afirma que el abogado personal de Trump, Michael Cohen, objeto de una investigación penal, participó secretamente en el contrato firmado con AMI en 2016.



La policía federal, que investiga a Cohen, llevó a cabo hace una semana allanamientos en su despacho y confiscó miles de documentos y archivos entre los que se presume hay información sobre el contrato negociado con McDougal en 2016. El presidente Trump denunció entonces una "caza de brujas".



Trump está involucrado en otra demanda similar, la de la exconejita de Playboy Stormy Daniels, de verdadero nombre Stephanie Clifford, que busca que la justicia la libere de un contrato negociado por Cohen en 2016 que le impide hablar de su presunta aventura con Trump. Clifford afirma que no es válido porque el presidente nunca lo firmó.



AMI confirmó a la AFP el acuerdo amistoso con McDougal y dijo que "otorga a los dos lados lo que querían".



El acuerdo precisa que AMI recibirá 10% de los montos que reciba McDougal por vender su historia, con un límite de 75.000 dólares.



McDougal no tendrá que devolver los 150.000 dólares que obtuvo por el contrato, pero será la portada de otra revista del grupo, Men's Journal, en septiembre, que tendrá un largo artículo sobre ella.



El grupo publicará asimismo cinco columnas de McDougal sobre estado físico y salud, una promesa que le había hecho en 2016 y nunca había cumplido.