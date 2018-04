Barbara Bush: 7 datos que no sabías de la ex primera dama de Estados Unidos que murió este martes

En esta foto de archivo tomada el 15 de julio de 2013, la ex primera dama de los Estados Unidos Barbara Bush asiste a una ceremonia en la Casa Blanca para reconocer el programa de voluntarios de Puntos de Luz en Washington. Foto AFP

Washington, Estados Unidos

Barbara Bush, la ex primera dama de Estados Unidos y madre del expresidente George W. Bush, que fungió su mandato de 2001 a 2009, murió este martes a los 92 años.

A continuación 7 datos que seguramente no conocías sobre ella.

1. Collar de perlas

Cuando su esposo, el republicano George H. W. Bush, asumió la presidencia de Estados Unidos entre 1989 y 1993, ella apareció en el magno evento con un hermoso collar de perlas. Rápidamente el accesorio se convirtió en tendencia y en su símbolo característico.

Años después confesó que eligió las perlas para tapar las arrugas en su cuello.

2. Política

Fue la única mujer estadounidense que vio a su esposo e hijo ocupar la silla presidencial de la Casa Blanca.

3. Depresión

Según contó en su autobiografía "Barbara Bush", sufrió fuertes depresiones en los años setenta que le llevaron a pensar en el suicidio.

En esta foto de archivo tomada el 28 de marzo de 2015, la ex primera dama Bárbara Bush y el ex presidente George H.W. Bush observan la Final Regional Sur del Torneo de Baloncesto Masculino de la NCAA. Foto AFP

4. Canas

El estrés causado por la muerte de su hija Robin, de dos años, en octubre de 1953, le ocasionó la aparición de canas prematuras. La menor murió de leucemia y debido a la tragedia Barbara empezó a apoyar programas e investigaciones sobre el cáncer y la leucemia.

5. Alfabetización

La dislexia de su hijo Neil promovió su interés por la lectura y la alfabetización.

La ex primera dama creó su propia fundación "The Barbara Bush Foundation for Family Literacy", que dio apoyo a organizaciones que difundían los hábitos de lectura entre niños y adultos.

6. Crianza

Barbara Bush, cuyo apellido de soltera era Pierce, nació el 8 de junio de 1925 en los suburbios de Nueva York.

7. Amante de las letras

De 1969 a 1971 escribió una columna mensual llamada “Washington Scene” para los periódicos Houston.

Fue la autora de dos libros sobre perros.