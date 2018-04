Expresidente de El Salvador ante la justicia acusado de corrupción

San Salvador, El Salvador

El expresidente salvadoreño Elías Antonio Saca, junto a seis de sus colaboradores, acudió este lunes a una audiencia judicial para hacerle frente a cargos de peculado y lavado por el supuesto desvío de 298 millones de dólares.



"Es una audiencia en donde el juez debe valorar las pruebas del caso, determinar si son suficientes y robustas para que el proceso judicial continúe en contra del expresidente Saca y los otros involucrados", explicó a la AFP un portavoz del Centro Judicial Isidro Menéndez.



El caso involucra al expresidente Saca, su exsecretario privado Elmer Charlaix, el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank, el expresidente de la empresa estatal de Aguas César Funes, y los colaboradores Francisco Rodríguez, Pablo Gómez y Jorge Alberto Herrera, acusados de peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.



Antes del inicio de la audiencia en un tribunal de San Salvador, defensores de los exfuncionarios solicitaron que la audiencia fuera suspendida pues no habían podido revisar nuevas pruebas que la fiscalía presentó ante el juzgado.



"Estamos pidiendo igualdad de condiciones, la fiscalía ha presentado nuevas pruebas contra nuestros clientes, que como defensa no hemos tenido oportunidad de revisar y que nuestros clientes no conocen", declaró a periodistas el abogado de Saca, Mario Machado.



Saca, de 53 años, fue detenido el 30 de octubre de 2016 y está recluido en el centro Penal La Esperanza, en el norte de San Salvador.