Encuentran asesinada a periodista reportada como desaparecida en El Salvador 

San Salvador, El Salvador

La periodista Karla Turcios fue encontrada asesinada luego de ser reportada como desaparecida este domingo, informó el matutino La Prensa Gráfica, para cuyo grupo trabajaba la comunicadora.



"Asesinan a periodista Karla Turcios", puso en su cuenta de Twitter el periódico La Prensa Gráfica.



De acuerdo al medio de comunicación, el cuerpo de la periodista de 33 años fue encontrado en una carretera en las afueras del poblado de Santa Rosa Guachipilín, 100 km al noroeste de San Salvador.



Una fuente de la Fiscalía General de la República (FGR) explicó a la AFP que la noche del sábado fue encontrado el cuerpo de una mujer precisamente en una carretera en Santa Rosa Guachipilín, no obstante por falta de documentos la víctima no había podido ser identificada y fue trasladada como desconocida a una sede forense.



Según la Fiscalía, la joven murió presuntamente por estrangulamiento, algo que tendrá que ser corroborado mediante una autopsia.



La Prensa Gráfica indicó que un oficial de policía en Santa Ana, Hugo Bonilla, dijo que el esposo de la periodista, Mario Huezo, "hizo el reconocimiento del cadáver".



"Identificó la ropa que usaba Karla y una cicatriz que tenía la joven", agregó el informe del periódico.



"Nos solidarizamos con su familia en estos momentos duros", puso el matutino en Twitter en donde colocó una fotografía de la comunicadora.



Turcios había sido reportada como desaparecida por su familia y por La Prensa Gráfica este domingo.



De momento las autoridades no han brindado más detalles sobre el asesinato de Turcios, quien era madre de un niño.

