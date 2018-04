"¡Misión cumplida!" escribió Trump tras los ataques contra objetivos en Siria

Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó este sábado las operaciones militares realizadas en coordinación con Francia y Reino Unido contra objetivos en Siria, y advirtió que volverá a atacar en caso de que el gobierno sirio insista en utilizar armas químicas.

En el Consejo de Seguridad de la ONU, reunido de emergencia, un proyecto de declaración presentado por Rusia y que exigía una condena a los ataques de los tres países occidentales fue rechazado por 8 votos contra 3, con cuatro abstenciones.

"¡Misión cumplida!", expresó Trump en la red social Twitter, donde saludó los ataques "perfectamente ejecutados" por fuerzas estadounidenses, francesas y británicas contra instalaciones sirias por el alegado uso de armas químicas hace una semana en Duma.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!