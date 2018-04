La Cumbre de las Américas aprueba en Lima "compromiso" contra la corrupción

Lima, Perú

Los gobernantes que asistieron a la Cumbre de las Américas en Lima aprobaron este sábado por aclamación un "compromiso" contra la corrupción, tema principal de este cónclave.



"Adoptemos al inicio de esta reunión el Compromiso de Lima 'Gobernabilidad Democrática contra la Corrupción'" para "expresar la firme voluntad" de acabar con este flagelo, dijo al abrir la primera sesión plenaria de la Cumbre el mandatario peruano Martín Vizcarra.



Inmediatamente los mandatarios aprobaron por aclamación este documento, algo que tradicionalmente se hacía al finalizar una cumbre y no en su primera sesión de trabajo.



El documento de 57 puntos, que no tiene poder vinculante sino que que fija una meta a alcanzar por todos, había sido consensuado el viernes en una reunión de cancilleres, luego de ser negociado por los países americanos durante siete meses.



El compromiso contempla "avanzar en la lucha contra la corrupción, en particular la prevención y el combate del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros" y "adoptar un marco legal para responsabilizar a las personas jurídicas (entidades, empresas) por actos de corrupción".



Además "promover la inclusión de cláusulas anticorrupción en todos los contratos del Estado (...) y establecer registros de personas naturales y jurídicas vinculadas con actos de corrupción y lavado de activos para evitar su contratación".



También propone "medidas que promuevan la transparencia" en los gastos de los partidos políticos, "principalmente de sus campañas electorales, garantizando el origen lícito de las aportaciones, así como la sanción por la recepción de contribuciones ilícitas".



Además, "promover la inclusión de cláusulas anticorrupción en todos los contratos del Estado (...) y establecer registros de personas naturales y jurídicas vinculadas con actos de corrupción y lavado de activos para evitar su contratación".



"Reitero la convocatoria para conformar una alianza regional contra la corrupción. Y una política de tolerancia cero frente a los corruptos", dijo Vizcarra.



"El Perú ha asumido el reto de luchar frontalmente contra la corrupción. Ésta es la prioridad de mi gobierno", añadió, en alusión a que llegó al poder hace tres semanas luego de la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, envuelto en denuncias de corrupción.



El viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, ausente de Lima para preparar una respuesta al supuesto uso de armas químicas por el régimen de Bashar al Asad, ordenó atacar varios objetivos sensibles en Siria en coordinación con Francia y Gran Bretaña contando con el apoyo de la OTAN.



En Lima, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, tuvo que ausentarse durante un tiempo de la ceremonia de apertura la noche del viernes para informar a los líderes del Congreso sobre los ataques.



Después de que fue aprobado el compromiso contra la corrupción, comenzaron los discursos de los mandatarios visitantes. La Cumbre finaliza este sábado.

Le puede interesar: Cumbre arrancó sin Trump, Castro, ni Maduro