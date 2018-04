Donald Trump dijo que el ataque a Siria era una '¡misión cumplida!'  

Washington, Estados Unidos

Horas después del bombardeo realizado en Siria, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar complacido por la realización del ataque.



"Un ataque perfectamente ejecutado anoche", posteó en su cuenta oficial de Twitter esta mañana.



"Gracias a Francia y al Reino Unido por su sabiduría y el poder de sus buenos militares. No podría haber tenido un mejor resultado. ¡Misión cumplida!", escribió el mandatario.



Por su parte, el general Kenneth McKenzie apuntó que los tres objetivos que fueron atacados eran "componentes fundamentales" en la estructura del gobierno sirio para la producción de elementos químicos.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!