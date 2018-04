Los ataques contra objetivos en Siria han "terminado", dice EEUU

Washington, Estados Unidos

Los ataques ordenados por el presidente Donald Trump contra Siria han "terminado" y no hay por el momento previsión de nuevas acciones militares, dijo este viernes el secretario de Defensa estadounidense, el general Jim Mattis.



"Por ahora no tenemos ataques adicionales planificados", dijo Mattis, aunque añadió que el Departamento de Defensa está en consulta permanente con Francia y el Reino Unido, que también participaron de las acciones militares de este viernes.



De acuerdo con Mattis, Siria no "aprendió la lección" cuando el año pasado ese país ya había sido sometido a bombardeos estadounidenses por denuncias de uso de arma química.



"Esta vez, nuestros aliados han golpeado con más fuerza. Hemos enviado un mensaje claro" al gobierno de Bashar al Asad, dijo Mattis.



Sin embargo, el secretario de Defensa formuló un llamado a las "naciones civilizadas" (que no identificó) a apoyar los esfuerzos de la ONU para poner punto final al baño de sangre en Siria.



"Es momento de que las naciones civilizadas se unan con urgencia para poner punto final a la guerra civil siria, apoyando el proceso de paz impulsado por las Naciones Unidas", dijo.



Por su parte, el jefe del Comando Conjunto, el general Joe Dunford, aseguró en conferencia de prensa en el Pentágono que los ataques de este viernes fueron planificados para evitar afectar a las fuerzas rusas ubicadas en territorio sirio.



Los objetivos seleccionados para los ataques, dijo Dunford, fueron "específicamente identificados para mitigar el riesgo de que fuerzas rusas estuvieran involucradas".