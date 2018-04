Tegucigalpa, Honduras

Minutos después de que Donald Trump anunció, en una cadena nacional, que había ordenado ataques con precisión a Siria se escucharon bombardeos la madrugada del sábado en la zona, aseguraron medios de prensa.

En el Pentágono, un funcionario informó que el ataque ordenado por Trump fue dirigido contra "numerosos objetivos" y que fueron utilizados "diversos tipos de bombas".

Las alarmas en la ciudad de Damasco comenzaron a sonar segundos antes de recibir el ataque.





Breaking: Video shows Syrian air defense systems being activated in Damascus amidst U.S. strikes in the area. pic.twitter.com/GMUbWLIMjI