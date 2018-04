Presidente de Estados Unidos Donald Trump no ha tomado una decisión sobre Siria

Washington, Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, aún no tomó su "decisión final" sobre cómo responder a un presunto ataque con armas químicas en Siria, dijo la Casa Blanca este jueves después de que el mandatario se reuniera con sus principales asesores de seguridad nacional.



Trump tenía previsto hablar con el presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra británica Theresa May más tarde, sobre la acción que podrían tomar los aliados, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders.

"El presidente Trump acaba de terminar una reunión con su equipo de Seguridad Nacional para discutir la situación en Siria. No se ha tomado una decisión final", dijo Sanders.



"Seguimos evaluando información de inteligencia y estamos en conversaciones con nuestros socios y aliados. El presidente hablará con el presidente Macron y la primera ministra May esta tarde", agregó.



May sostuvo el jueves una reunión de urgencia con su gabinete sobre la situación en Siria, donde según socorristas decenas de personas murieron el pasado fin de semana en un presunto ataque con gas tóxico en Duma, la mayor ciudad del antiguo bastión rebelde de Guta Oriental, en las afueras de Damasco.



Downing Street dijo que el gobierno había acordado la "necesidad de tomar medidas" con relación a Siria, a pesar de que las encuestas muestran que el público británico es reticente a una intervención militar.



Moscú, aliada del gobierno de Damasco, advirtió contra cualquier escalada que pueda desencadenar un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, y pidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el viernes.



En Washington, Trump dijo más temprano el jueves que la decisión sobre Siria se tomaría "bastante pronto", aunque en tuits matinales expresó sus dudas sobre cuándo podría realizarse una acción militar.



Desde el ataque del sábado en Duma, ha habido un creciente movimiento militar en el Mediterráneo oriental.



Una fragata francesa, submarinos británicos de la Royal Navy cargados con misiles de crucero y el destructor estadounidense USS Donald Cook, cargado con misiles de ataque terrestre Tomahawk, fueron colocados dentro del rango de alcance de Siria.



Un ataque contra Siria probablemente será con misiles, como fue el caso el año pasado en ese país, también por un presunto ataque con armas químicas.



Funcionarios estadounidenses rechazaron descartar acciones militares directas con Rusia, y la Casa Blanca ha dicho que "todas las opciones están sobre la mesa".



Una línea telefónica especial para que los militares estadounidenses y rusos se comuniquen sobre las operaciones en Siria está activa y siendo utilizada por ambas partes, dijo Moscú el jueves.