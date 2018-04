La justicia alemana libera a Puigdemont bajo fianza y rechaza extraditarlo por rebelión

Berlín, Alemania

La justicia alemana decretó el jueves libertad bajo fianza para el expresidente catalán Carles Puigdemont, tras estimar que su eventual extradición a España no puede hacerse bajo la acusación de rebelión, sino solamente de malversación de fondos, un revés para las autoridades españolas.



El tribunal del estado de Schleswig-Holstein, donde está encarcelado el líder independentista desde hace unos diez días, decidió seguir examinando la petición de extradición de España, pero rechazó la principal acusación que aparece en la orden de detención europea recientemente reactivada por Madrid.



Así, la corte alemana considera que los hechos de "rebelión" de los que se acusa a Puigdemont por la organización del referéndum sobre la independencia de Cataluña en octubre no pueden mantenerse en virtud del derechos alemán, pues eso implicaría que Puigdemont se hubiera declarado directamente culpable de hechos de violencia.



El tribunal "considera que una extradición por motivo de rebelión no es admisible", indicó en un comunicado.



Solamente el delito de malversación de fondos públicos, que supuestamente habrían sido destinados a organizar el referéndum ilegal de independencia, puede ser retenido para una posible entrega a España, explicó el comunicado judicial.

Fianza

La jurisdicción ordenó en consecuencia la puesta en libertad de Puigdemont bajo control judicial, condicionándola al pago de una fianza de 75,000 euros, a la espera del examen más detallado de la solicitud de extradición por malversación de fondos.



De momento no se dieron detalles sobre cuándo saldrá de la prisión de Neumünster, en el norte de Alemania, el líder independentista.



La sentencia supone un revés para la fiscalía alemana, que había pedido el martes el mantenimiento en detención de Puigdemont y había reconocido la validez en derecho alemán tanto de la acusación de "rebelión" como de la de "malversación de fondos" de los que lo acusa la justicia española.



El concepto de "rebelión" no existe como tal en el derecho alemán, pero es cercano al de "alta traición" inscrito en el código penal alemán. La fiscalía general había considerado que no se necesita una equivalencia exacta para proceder a una extradición.



Pero la decisión del tribunal alemán es un revés sobre todo para las autoridades españolas. Si Alemania entrega a Puigdemont a España por malversación de fondos, se caerá la principal acusación de Madrid, y no podrá ser juzgado por rebelión en España.

La justicia española lo acusa de "malversación de fondos" públicos por haber organizado el referéndum considerado ilegal por Madrid, cuyo coste se calcula en 1,6 millones de euros, pero sobre todo por "rebelión", tras la declaración de independencia por el Parlamento catalán el 27 de octubre.



Para evitar su entrega a España por esta acusación, pasible de hasta 30 años de prisión, Puigdemont había presentado un recurso el lunes en España contra su acusación de "rebelión", subrayando la ausencia de violencia en sus actos.



El expresidente catalán, destituido por el gobierno central español tras la declaración de independencia de Cataluña, fue detenido el 25 de marzo en el norte de Alemania.



Regresaba en coche de Finlandia a Bélgica, donde se instaló para escapar a la justicia española. Desde entonces, está detenido en Neumünster.



Con su marcha al extranjero, Puigdemont y otros seis líderes independentistas escaparon a la justicia española e intentaron "internacionalizar" su causa al implicar a otros países europeos.



Nueve independentistas están actualmente en detención provisional en España, incluyendo seis miembros de su Ejecutivo y a la expresidenta del parlamento catalán.