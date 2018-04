Martín Vizcarra pone a andar en Perú a su gobierno con nuevo gabinete  

Lima, Perú

El flamante presidente del Perú, Martín Vizcarra, pondrá en marcha formalmente este lunes su gobierno con la juramentación de su primer gabinete ministerial, encabezado por el congresista César Villanueva, que se prevé mantendrá el modelo económico neoliberal y la política exterior de su antecesor Pedro Pablo Kuczynski.



Vizcarra, que era vicepresidente hasta su investidura del 23 de marzo, juramentará a la totalidad del gabinete, conformado por 19 ministros, en una ceremonia pública en la casa de Pizarro, la sede del Ejecutivo, a las 3:00 PM locales (20h30 GMT), según la presidencia peruana.



El legislador César Villanueva, del derechista partido Alianza para el Progreso (derecha moderada), asumirá la presidencia del Consejo de Ministros, en reemplazo de Mercedes Aráoz, congresista del partido oficialista Peruanos Por el Kambio (derecha), de Kuczynski.



Villanueva, administrador de empresas de 71 años, fue presidente del Consejo de Ministros entre octubre de 2013 y febrero de 2014 del mandatario Ollanta Humala (nacionalista, centro izquierda). Además, fue impulsor del pedido de destitución contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que condujo a su renuncia el 21 de marzo.



El nombre de la totalidad de los integrantes del gabinete se conocerá por la tarde. Al día siguiente de su asunción, Vizcarra anunció que su nuevo gabinete estará listo este lunes 2 de abril y prometió que lo renovaría por completo.



Existe consenso de que en economía no habrá grandes diferencias con Kuczynski, exbanquero de Wall Street de 79 años, así como tampoco se vislumbran cambios a la política exterior, que se caracterizó por una defensa del sistema multilateral, críticas al proteccionismo comercial de Donald Trump y un activo rechazo al régimen chavista de Venezuela.



- Tendiendo puentes -

El virtual primer ministro, como se conoce también en Perú al Presidente del Consejo de ministros, dio este lunes algunas pautas de lo que será su gestión varios tuits.



"Este será un gobierno de todos los peruanos. Todos debemos sumar. Todos estamos en capacidad de aportar", escribió este lunes Villanueva en su cuenta Twitter.



Resaltó además que "seremos un gobierno que habla, dialoga y escucha. Estaremos con la población, no en los escritorios".



"No va a haber grandes cambios ni sobresaltos, lo que va a cambiar es el personal que lo acompaña: en el caso de Kuczynski eran sus amigos en un gabinete tecnocrático empresarial", indicó a la AFP el analista político Juan de la Puente



Vizcarra "no es un hombre de bancos ni de empresas, es un ingeniero de origen regional sustancialmente distinto a Kuczynski. Esa diferencia le va a permitir construir un gobierno más plebeyo en el sentido social", resaltó De la Puente.



La gran incógnita en los siguientes días será la reacción de Fuerza Popular, el poderoso partido populista de derecha que lidera Keiko Fujimori y es la primera mayoría del Congreso.



La juramentación cierra el breve paréntesis que medió desde la renuncia de Kuczynski el 21 de marzo, quien dimitió arrastrado por el escándalo de los negocios de sus empresas con la constructora brasileña Odebrecht y la divulgación de videos comprometedores de presuntos canjes de favores políticos por votos en el Congreso.



Durante las dos últimas semanas, Vizcarra dirigió el gobierno con el apoyo del gabinete saliente de Aráoz, quien seguirá como vicepresidente del Perú.



Vizcarra, un ingeniero de 55 años sin filiación partidaria, exembajador en Canadá y exgobernador de la región sureña de Moquegua, deberá gobernar 40 meses para completar el mandato trunco de Kuczynski que finaliza en julio de 2021.



El partido Alianza para el Progreso saludó el nombramiento de Villanueva y destacó que apoyará a Vizcarra "por la gobernabilidad del país".



Según la Constitución peruana, el presidente del Consejo de Ministros es el portavoz del gobierno, coordina las políticas, acciones y funciones de todos los ministros y refrenda los decretos.



Villanueva también fue gobernador de la región amazónica de San Martín desde 2006 a 2013. Su gestión es recordada por haber conseguido reducir los cultivos de hoja de coca, que fueron reemplazados por café y cacao, en trabajo conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas.

