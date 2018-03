Panamá incluye a presidente Maduro en lista de "riesgo" por blanqueo de capitales

Ciudad de Panamá, Panamá

El gobierno de Panamá incluyó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a otros dirigentes chavistas, en una lista de "alto riesgo" por blanqueo de capitales, de acuerdo a una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas del país centroamericano.



En la citada lista, donde aparecen 55 personas, además de Maduro, se menciona a Diosdado Cabello, número dos del chavismo, y otras figuras.



Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, Adán Chávez, hermano del expresidente Hugo Chávez, Elías Jaua, ministro de Educación y Ernesto Villegas, ministro de Cultura, también figuran.



La lista incluye igualmente a 16 personas jurídicas, en una resolución, fechada el 27 de marzo de 2018.



El documento se titula: "Listas de personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de Armas de destrucción masiva".



La nota advierte que se deben "crear políticas y procedimientos de debida diligencia incrementada para toda transacción que involucre" a las personas, naturales o jurídicas que aparecen en el listado.



Además, el gobierno panameño pide extremar la vigilancia para "cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado" o se quiera realizar y se "sospeche" que está relacionada o cuyos beneficiarios sean los dirigentes venezolanos aparecidos en la lista.



Panamá integra el llamado Grupo de Lima, compuesto por 14 países de la región que se oponen al actual gobierno de Caracas.



La canciller panameña, Isabel de Saint Malo, dijo recientemente que Panamá no reconocerá las elecciones presidenciales de Venezuela, convocadas para el 20 de mayo, al considerar que no se dan las condiciones democráticas adecuadas.



"Esas elecciones de la manera que han sido convocadas son ilegítimas", dijo De Saint Malo.



Los comicios, en los que Maduro busca la reelección, son rechazados por la coalición opositora venezolana Mesa de Unidad Democrática (MUD) y por varios países, al estimar que no ofrecen garantías de transparencia.