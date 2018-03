En libertad exconsejera de Puigdemont, acusada de rebelión en España

Edimburgo, Escocia

La exconsejera catalana Clara Ponsatí, contra la cual la justicia española lanzó una orden de detención europea por su papel en la fallida declaración de independencia de 2017, fue dejada en libertad condicial este miércoles en Escocia, constató un reportero de la AFP.



La extitular de Educación del gobierno catalán había llegado por la mañana a la comisaría Saint Leonard de Edimburgo y en una corta audiencia, se opuso a su extradición hacia España. Salió luego libre del tribunal, pero debió entregar antes su pasaporte a las autoridades.



A Clara Ponsatí la justicia española la acusa de "rebelión" y "malversación de fondos públicos" en relación con la organización del referéndum y la declaración fallida de independencia en octubre pasado.



Ponsatí desea "defenderse vigorosamente" de esas acusaciones que rechaza y que considera parte de una "persecución política", dijo su abogado, Aamar Anwar antes de la audiencia.



La exconsejera sostiene que los tribunales españoles no le garantizan sus derechos.



Simpatizantes de Ponsatí lanzaron el miércoles una colecta de fondos para costear los gastos de defensa que en pocos horas consiguió 95.000 libras (108.000 euros).



La exdirigente catalana figura entre los siete independentistas que partieron al extranjero y contra los cuales la justicia española emitió órdenes europeas de detención.



El ex presidente independentista catalán Carles Puigdemont fue detenido el domingo en Alemania, cerca de la frontera con Dinamarca, tras cinco meses de exilio.



La justicia alemana debe pronunciarse sobre la orden europea de detención emitida por España.



Al igual que otros líderes catalanes, Clara Ponsatí se había exiliado en Bélgica el 30 de octubre pasado, después de la destitución del ejecutivo catalán y la intervención de Cataluña por el ejecutivo español tras la declaración unilateral de independencia el 27 de octubre.



Ponsatí se instaló hace unas semanas en Escocia, donde ejerce de profesora de economía en la universidad de St Andrews (costa este).



La dirigente catalana recibió el apoyo del Partido Nacionalista Escocés (SNP), que comparte las aspiraciones independentistas catalanas.



Ante el tribunal, un grupo de manifestantes expresó su apoyo a la ex dirigente catalana. Mostraban banderas catalanas y una banderola en la que estaba escrito en inglés "Estamos contigo".