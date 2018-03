Donald Trump quiere usar presupuesto militar para pagar muro

Washington, Estados Unidos

Aún molesto por el acuerdo presupuestario que firmó la semana pasada, el presidente Donald Trump ha planteado la idea de utilizar el presupuesto militar para pagar por el muro que desde hace tiempo quiere levantar en la frontera con México, a pesar del hecho de que ese gasto posiblemente requiera de la aprobación del Congreso.



Trump sugirió el plan de financiamiento durante un encuentro con el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, el miércoles de la semana pasada en la Casa Blanca, de acuerdo con una persona con conocimiento de la reunión que habló bajo condición de anonimato.



Además tuiteó que construir “un enorme muro fronterizo” es cuestión de “defensa nacional” y pidió “usar el E para construir el muro”, en referencia al Ejército.



Sin embargo, las dependencias federales tienen autoridad limitada para reprogramar fondos sin la aprobación del Congreso. El portavoz del Pentágono Chris Sherwood refirió todas las preguntas sobre el muro a la Casa Blanca, en donde la vocera Sarah Huckabee Sanders dijo: “No tocaremos detalles al respecto”.



Trump causó sobresaltos en Washington el viernes al amenazar con vetar el proyecto de egresos, en parte porque no incluía los 25.000 millones de dólares que intentó obtener para el muro en las negociaciones de último minuto.



El paquete de fondos por 1,3 billones de dólares incluye 1.600 millones de dólares para gastos del muro fronterizo. Pero la mayor parte de ese dinero únicamente puede utilizarse para la reparación de segmentos existentes y no para la construcción de nuevas secciones. El Congreso también restringió el tipo de barreras que se pueden colocar.



Trump ha intentado justificar la aprobación del plan presupuestario con el incremento de fondos para el ejército. Sin embargo, sigue frustrado, de acuerdo con personas allegadas que hablaron bajo condición de anonimato.



Trump planteó públicamente por primera vez la idea de que el Pentágono pagara por el resto de la construcción en un ambiguo tuit que causó gran confusión.



“La construcción de un gran muro fronterizo, ante el ingreso de drogas (veneno) y combatientes enemigos al país, es cuestión de defensa nacional”, escribió el domingo en Twitter. “Usemos el E para construir el muro”.

El presidente retuiteó su propio mensaje la mañana del lunes.



Algunos allegados al mandatario también han sugerido crear una campaña a través de GoFundMe mediante la cual Trump pudiera recaudar fondos públicos para el financiamiento del muro. La Casa Blanca no ha respondido a las preguntas al respecto, y se desconoce si la idea cuenta con suficientes simpatizantes.



En apego a la Constitución, el Congreso tiene el poder de determinar las asignaciones presupuestarias, y el ejecutivo tiene poca autoridad para cambiar el financiamiento sin la aprobación del Congreso. La Comisión de Asignaciones Presupuestarias del Senado no está al tanto de alguna autoridad que le permitiera al Departamento de Defensa financiar el muro sin la aprobación del Congreso, señaló un asistente republicano.



Sanders dijo el martes que Trump trabajaría con el abogado de la Casa Blanca para garantizar que todas las medidas se realicen de acuerdo a su autoridad ejecutiva. Insistió que “ya se continúa con la construcción del muro y seguiremos progresando en ese sentido”.



La construcción del muro fue en algún momento una de las principales promesas de campaña de Trump, y la idea que generó la mayor ovación entre sus simpatizantes. Trump también insistió en que México pagaría su construcción, pero México ha dejado claro que no tiene ninguna intención de hacerlo.



Trump también ha propuesto que México pague el muro de manera indirecta a través de medidas como el incremento de las cuotas de visado, imposición de nuevos aranceles o la retención de remesas.