Expresidente de Brasil, Lula da Silva, podría ir a la cárcel

Río de Janeiro, Brasil

Un tribunal de apelación brasileño denegó los recursos presentados por el expresidente Lula da Silva, contra una condena a más de doce años de cárcel, comprometiendo las chances del líder de la izquierda tanto de volver al poder como de seguir en libertad.



La jurisprudencia brasileña autoriza a encarcelar a los acusados que hayan agotado las apelaciones en la segunda instancia, como ocurrió este lunes con Luiz Inácio Lula da Silva, de 72 años, presidente de la mayor economía latinoamericana entre 2003 y 2010.



Pero el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) le garantizó la semana pasada que no sería detenido al menos hasta el 4 de abril, cuando reanude la discusión de un 'habeas corpus' que podría permitirle mantener su libertad hasta que finalicen los recursos en todas las instancias judiciales superiores. Ese camino puede tardar años en recorrerse, empieza con el Supremo Tribunal de Justicia (STJ, tercera instancia) y puede llevarlo de vuelta ante el propio STF.



Los abogados del expresidente denunciaron una "condena ilegal" y no se mostraron satisfechos con las explicaciones dadas este lunes. Dijeron que, a su entender, "no se agotaron los recursos" de segunda instancia y señalaron que podrían cuestionar el fallo dentro de la misma corte de apelaciones (TRF4), una tentativa rara vez admitida, según juristas.

Tras el fallo del TRF4, Lula también estaría impedido de presentarse como candidato según la ley electoral brasileña, en momentos en que lidera los sondeos para las presidenciales de octubre.



"El respeto que pretendo tengan conmigo es que juzguen el mérito del caso. ¿Arrestarme para sacarme de las calles? Estaré en las calles a través de ustedes (...) Ahora más que nunca quiero ser candidato a la presidencia de la República", dijo horas más tarde el exlíder sindical durante un acto en Foz do Iguaçu (sur), en la triple frontera con Paraguay y Argentina.